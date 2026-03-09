屋主欠債連累墾丁地中海民宿　月底3781萬進法拍





▲根據最早《Google Maps》街景顯示，「岸戀民宿」2009年就開始營業，至少開店16年，是墾丁老牌民宿之一。（圖／翻攝自Google Maps）

記者張雅雲／高雄報導

國旅市場降溫，墾丁連海景第一排民宿都出現法拍。營業至少16年的「岸戀民宿」，正對墾丁知名景點船帆石，民宿主打地中海風格，開窗就是海景，過去由屋主出租給業者經營民宿，如今因屋主欠錢，25日將進行法拍一拍，底價3781萬元，並註明不點交。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

「岸戀民宿」位於屏東恆春船帆路，正對墾丁知名景點船帆石，根據最早《Google Maps》街景顯示，2009年就開始營業，至少開店16年，並且全棟主打地中海風格，開窗就是是一望無際的海景與夕陽，相當受到觀光客歡迎。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據法院公告，該民宿為地上3樓透天，地坪57坪、建坪約106坪，債務人因「拍賣抵押物」遭強制執行淪為法拍，25日將舉行一拍，底價3781萬元。換算地價約66.33萬元。根據拍賣公告顯示，該物件目前仍由第三人承租並作為民宿經營使用，註明拍定後不點交。

▲墾丁房市高度仰賴觀光產業支撐，市場長期呈現「有行無市」狀態，價格雖維持一定水位，但實際成交速度並不快。（圖／記者張雅雲攝）

大家房屋高屏澎東區經研會會長古秀蘭表示，墾丁房市高度仰賴觀光產業支撐，市場長期呈現「有行無市」狀態，價格雖維持一定水位，但實際成交速度並不快。以區段行情來看，船帆石一帶雖具海景優勢，不過土地行情與墾丁大街商圈仍存在落差，先不計建物價值，目前船帆石地價單坪約25萬元上下。

古秀蘭說：「第一拍底價仍偏高，以目前市場氛圍來看，順利拍出的機率並不高。尤其近年墾丁整體消費評價不佳，觀光人潮與消費動能受到影響，也連帶壓抑投資型買方出手意願，三拍以後較有積會拍出。」

寬頻房訊發言人徐華辰則提醒，未來若順利拍定，新買方仍須自行處理租約與使用問題，加上總價相對仍高，增加投標評估的複雜度。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」