買房不貸款族出手　商用不動產往水湳靠攏

▲湳經貿園區集結多項指標建設，包括綠美圖、台中會展中心等，話題性與能見度高總價4000萬至5000萬元的商用店面最為明顯。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

台中高總價不動產市場從去年第4季開始出現回溫跡象，成交案例逐漸增加，尤以總價4000萬至5000萬元的商用店面最為明顯，部分交易甚至由高資產族群以現金完成。信義房屋專家指出，這類買方多半聚焦市中心、地段條件成熟、具備穩定投報潛力，且背後有大型公共建設支撐的區域。

中高總價不動產市場從去年第4季開始出現回溫跡象，成交案例逐漸增加，尤以總價4000萬至5000萬元的商用店面最為明顯，其中水湳經貿園區被視為繼七期重劃區後，台中目前最受矚目的發展熱區。

信義房屋中六區協理洪振祐表示：「水湳經貿園區集結多項指標建設，包括綠美圖、台中會展中心等，話題性與能見度高，加上近年新案陸續推出，產品多為屋齡1年內的大樓社區，街廓完整、設計新穎，交通與公共設施到位，對高總價住宅買盤具有吸引力。」





▲水湳經貿園區被視為繼七期重劃區後，台中目前最受矚目的發展熱區。（圖／記者陳筱惠攝）

交通條件也是區域一大優勢。信義房屋台中新光店專案經理楊曉芙說明：「水湳轉運中心預計於2026年上半年啟用，屆時可直接銜接國道四號，對外連結豐原、清水及台中機場皆相當便利；此外，園區北側設有水資源中心，並規劃中央公園、生態池等綠地，兼具生活機能與景觀條件。」

以市場行情來看，水湳經貿園區依建商品牌不同，平均單價約6至7字頭，具品牌力的個案可達8至9字頭，甚至出現單價破百萬的案例，主力為2至3房產品，總價帶約落在2000萬～3000萬元。

買盤除了中科工程師，也吸引外地與原本鎖定七期、但希望購入較新屋齡的高資產族群。洪振祐觀察：「儘管整體房市氣氛偏保守，但只要價格有彈性，部分買方仍會基於資產配置進場，帶動市場流動性逐步回升。」

