愛店突收攤！她打聽到「一個月租金」嘆：台北店家生存不簡單

近日知名作家黃大米就在臉書上分享，她注意到自己很喜歡的一家飲料店收攤了，由於該店是蠻大的連鎖品牌，所以讓她忍不住好奇原因，同時感嘆台北的店家要生存實在不簡單。

飲料店關門了，她好奇原因

黃大米在臉書上發文表示，她晚上去吃火鍋時，發現路上一家她很喜歡的飲料店已經收攤了！由於該店是蠻大的連鎖品牌，所以她真的非常驚訝，不知道為什麼會收掉。而後，她轉而購買其他家的手搖飲，順便問問店家，是否知道該店收攤的原因？結果店員告訴她，可能是因為生意不好。

一個月租金15萬！她嘆生存不易

黃大米透露，她把驚訝的情緒帶到火鍋店，並順口詢問老闆娘，這帶的租金行情多少？為什麼飲料店會做不下去呢？老闆娘這才告訴她，店面租金一個月要15、16萬元，台北的租金很貴的。

聞言，黃大米不禁感嘆，台北的店家要生存真的不簡單，一個店面的租金10幾萬，一個月的營業額要多少才可以生存下來呢？她也頓時理解為何台北的飲料店常賣得比南部貴了，畢竟租金成本真的差太多。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「房東賺太多錢啊！總要留一些給人賺吧！租金那麼貴，要叫人家賺什麼錢啊」、「在台北做生意，不容易」、「15萬租金要賣多少杯飲料才回本啊」、「台北很多店倒，都因為租金太貴，而且會漲價」。