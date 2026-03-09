女鞋大亨敦南豪宅賣了　抱13年最終賠1500萬出場





▲鞋王王震乾家族位於敦南的頂級豪宅「敦南樞苑」以2.8億元售出。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

鞋王王震乾家族位於敦南的頂級豪宅，刊售2年，先前還悄悄上調開價至2.98億元，看似出現了「賣不掉，加價賣」的操作。最新揭露，該戶成功賣掉了，總價2.8億元，對照13年前預售取得價格，帳面賠售1500萬元，但若加上裝潢成本，實際賠售金額還得往上加。

豪宅「敦南樞苑」7樓戶屋主大有來頭，該戶2012年預售時由「恆豐公司」砸2.95億元買下，其為知名女鞋業代工商，曾經營Miss Sofi品牌。

2021年時，該戶以2.89億元移轉給王姓自然人，備註關係人交易，推測新屋主就是恆豐公司負責人王震乾或其家族成員。

先前《ETtoday新聞雲》在2024年報導，該戶豪宅曾以2.88億元開價求售，出現「開價即賠售」，對照2012年的購入價格，開價就直接調降700萬元；近2年後開價上調1000萬元、變成2.98億元，出現了「賣不掉，加價賣」的操作。

然而，最新實價揭露，1月時該戶以2.8億元賣掉了，對照最初取的價格，賠售1500萬元。經查謄本，買方為陳姓自然人，登記在大安區瑞安街，本次以無貸款買進，財力雄厚。

該戶委託房仲之一的呂偉駿表示：「房市大環境不佳，台北市2億元以上豪宅的選擇性多、買方又很有限，加上該戶具面高架橋抗性、屋主也真心想賣，因此本次成交單價139萬元算是低於行情的價格。」

呂偉駿指出：「2024年敦南樞苑21樓戶成交單價180萬元，以一般樓層價差的角度來看，單價不至於差距到40萬元這麼多。此外觀察區域周圍的豪宅，富邦藝術、敦南御所都破200萬元了。」





▲「敦南樞苑」7樓戶刊售資訊分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「本次交易證明了，『沒有賣不掉的房子，只有賣不掉的價格』，即便是高總價豪宅，在豪宅市場極為冷清之際，只要釋出甜甜價，仍有買盤接手。」

不過，葉沛堯提到：「本次交易對照2012年時得價格，帳面賠售1500萬元，但實際賠售金額應更多，因為從刊登資料來看該戶附上相當高檔的裝潢。」

