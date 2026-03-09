台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

▲房市進入盤整期後，近期台中「主幹道」成為市場目光焦點，包含北屯區崇德路、南屯區五權西路、跨區的文心路。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

房市進入盤整期後，近期台中「主幹道」成為市場目光焦點，包含北屯區崇德路、南屯區五權西路，都有大批開發商搶進，而貫穿台中南北核心生活圈的文心路，除有捷運綠線外，更聚集超過150間銀行齊聚，對整體不動產市場具加分效果。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

依台中市政府主計處統計，橫跨北區、北屯、西屯與南屯的文心路，是全市金融機構最密集的幹道之一，沿線合計設有約150家本國銀行分行。其中，又以文心路四段最具指標性，單一路段就聚集12家銀行，被業界形容為台中的「金融大道」。銀行高度集中，也讓該區成為觀察資金流動與商業成熟度的重要窗口。

惠虹廣告專案經理林漢炘指出：「銀行展店向來審慎，通常會選擇人流穩定、交易活絡且商業機能完整的區域進駐。當金融機構出現明顯群聚，往往代表區域經濟活動已具規模，也反映消費力與產業基礎相對穩固，對整體不動產市場具加分效果。」

在實際個案表現上，文心路四段近期預售市場備受關注。包含大熊建設推出的「M寓所」，基地位於捷運文心中清站與文心崇德站之間，周邊銀行據點密集，並串聯北平、崇德與中清等成熟商圈，生活機能完整。

產品規劃31坪3房，實價登錄最高成交單價約每坪67.81萬元，吸引自住與換屋族目光。另有豐邑集團「文心OLIVE」，主打36~55坪產品，平均成交單價約64萬元。

▲依台中市政府主計處統計，橫跨北區、北屯、西屯與南屯的文心路，是全市金融機構最密集的幹道之一。（圖／記者陳筱惠攝）

土地市場方面，捷運文心崇德站附近的「文心諾貝爾書城」基地，近日傳出由德鑫建設整筆收購，土地約610坪，成交單價換算約167萬元。

21世紀不動產資深經理沈政興分析：「當房市回歸自住與基本面，兼具捷運節點與金融聚落的區段，抗波動性相對突出。銀行設點與建商布局同步出現，多半建立在長期評估之上，在供給節奏穩定下，主幹道的房市仍具持續發展空間。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」