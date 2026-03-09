房東請辭！年收264萬金雞母　高雄火鍋名店1.58億求售

▲「湯王胡椒豬肚雞」2009年成立，南屏店2024年底才剛開幕，屋主突開出1億5800萬元出售。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

「湯王胡椒豬肚雞」2009年成立，主打每鍋豬肚湯都是熬到化成乳白色的濃湯，成立至今已擁有不少死忠顧客，南屏店2024年底開幕，屋主突開出1億5800萬元出售，並透露月租金22萬元，換算投報率1.6%。不過該店門口還貼著徵人啟事，店員表示，目前都是正常營業。

「湯王胡椒豬肚雞」在高雄是老字號名店，總店位於自強路，2009年成立，強調每天高湯都是大骨熬足8小時， 加上胡椒跟雞肉，乳白色濃湯香氣十足，喝起來十分美味，已有不少死忠老顧客。2024年底到北高雄南屏路展店，目前共有自強店、南屏店2店。

才開幕1年多，近期南屏店屋主突求售，該店與周邊1戶屋齡38年、地坪35坪社區型別墅一起打包出售，2戶共開價1億5800萬元。

▲南屏路屬於瑞豐、巨蛋商圈外圍地段，沿線商家林立。（圖／記者張雅雲攝）

根據銷售資料表示，該店為上7樓透天，屋齡25年，地坪73.8坪、建坪392.5坪，並強調「1~3樓出租中，每月22萬元穩定收租。」根據租賃實登顯示，租期至2034年7月底，換算投報率約1.6%。而目前南屏店門口還有廣告看板持續徵人，店員表示，目前都是正常營業。

在地仲介透露，南屏路屬於瑞豐、巨蛋商圈，沿線商家林立，且有瑞豐夜市設立，不過因該店位置已經接近尾段，整體商業氛圍不如巨蛋、瑞豐夜市一帶熱鬧，因此店面經營難度相對較高。

▲「湯王胡椒豬肚雞」南屏店出售小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

永慶不動產高雄美術禾沐加盟店協理蔡明家表示，南屏路商家林立，屬於北高主要交通幹道之一，透天店面換算土地行情，大約落在每坪100~110萬元左右。不過該案透天土地為社區型別墅持分，價值通常只有前方大馬路土地的一半左右，打包出售因總價拉高，加上需一起入手透天別墅，能接手的客群相對有限。

蔡明家說：「該區鄰近瑞豐商圈與學區，套房出租需求穩定，依坪數、裝潢不同，月租金也有8000~10000元，若從整棟改套房的收租角度來看，仍具一定吸引力。」

