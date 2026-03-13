雙北預售屋交易2區最慘　交易量暴跌8成變重災區

▲房市不景氣，預售交易量大幅縮減 。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／台北報導

房市不景氣，預售交易量大幅縮減。觀察雙北量縮最嚴重的2區，分別為台北市信義區、新北市蘆洲區，年減皆超過8成。專家表示，2026年將維持量縮、價穩的趨勢。

第一建經研究中心統計實價登錄預售交易，雙北近2年預售案交易量減幅前5名行政區，台北市以信義區年減83.3%最慘，交易量從2024年的627件驟減至105件；新北市則以蘆洲區減幅83.9%最高，從155件縮減至25件。

第一建經研究中心副理張菱育表示：「信義區因2023年底大巨蛋開幕利多，吸引不少建商積極在基隆路一段、二段周邊推新案，買氣正旺，但2025年市場變化，但預售單價卻不見修正，在房價居高不下的情況下，買方追價意願有限，形成觀望氛圍。」

▲近2年雙北預售案交易量減幅前5名 。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

至於蘆洲區預售交易年減幅也逾8成，台灣房屋集賢加盟店長張漢崴表示：「蘆洲原本居住密度就相當高，舊市區僅少數預售個案銷售，而南港子重劃區已發展多年，所剩可開發建地不多、預售新案少。」

此外，張漢崴表示：「蘆洲新案大多為在地建商，且多採先建後售模式，因此不會進到預售交易中，在景氣反轉之際，預售交易表現更出現明顯落差。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌表示：「預售交易量縮，除了與銷售狀況有關，還與推案量有密切的關聯，以蘆洲來說，主要是前年有較多建案推出，進一步觀察2023年蘆洲預售僅交易10多筆，比2025年還要少。」

整體而言，第一建經總經理謝萬雄表示：「2025年的量縮並非市場崩盤，而是經歷過去幾年建商積極推案後的修正狀態，市場已從投機導向轉為長期自住，2026年將延續此趨勢，維持量縮、價穩的趨勢，自住的剛性買方能從容的挑選適合自己的房子。」

