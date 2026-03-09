房租漲幅寫44個月新低　信義：通膨恐是下波變數

▲2月房租年增率1.85%，寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形。（示意圖／記者陳筱惠攝）

記者項瀚／綜合報導

2月房租年增率1.85%，寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形。不過，信義房屋專家表示，短期內油價大幅波動，市場也會擔憂下一波通膨是否又來臨。

主計總處統計顯示，2月雖然居住類的指數年增率仍達2.06%，不過主要因為過年前的家事打掃等需求增加，季節性的家庭管理費用年增8.47%，實際上的房租指數年增1.85%，寫下近44個月以來新低。

▲近半年居住類物價指數年增率。（表／信義房屋提供）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示：「去年底前房租指數連續29個月年增都超過2%，一直到今年前2個月才開始跌破2%，統計租金似乎逐漸脫離有感上漲的趨勢。」

不過，曾敬德表示：「短期之內租金應該還是會維持高檔，主要原因目前經濟動能表現穩健，民眾還能夠負擔租金。另一方面房市交易量衰退，租轉買的動能可能不是很強勁，除非經濟發生比較大的變化，否則租金可能先呈現漲勢趨緩，而非轉頭向下。」

曾敬德表示：「這波因中東戰事帶動短期能源價格大幅波動，倘若快速獲得控制，可能對於市場影響較小，但短期股市巨幅波動就是擔憂事件是否難以受控，倘若時間拉長，就要觀察能源價格是否帶來一波新的通膨。」

大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶表示：「租金價格除了與通膨、物價有關，也與房價具有一定程度的關聯，房市冷卻，價格停滯、甚至下跌的時候，租金也難有明顯走升。」

