屏東市房價漲太快進入修正期　專家點名「2區」最穩

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲隨重大建設議題持續發酵，屏東市房市仍有一定支撐力，屏東高鐵特區與市中心蛋黃區2區，仍是未來幾年最具發展性的區段。（圖／東森房屋屏東縣議會加盟店提供）

記者張雅雲／高雄報導

房市歷經前幾年快速上漲後，雖然近期成交量明顯放緩，隨重大建設議題持續發酵，屏東市房市仍有一定支撐力。專家指出，屏東高鐵特區與市中心蛋黃區2區，仍是未來幾年最具發展性的區段，目前購屋族接受度最高的產品，以總價600~1000萬元為主。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

東森房屋屏東縣議會加盟店專案經理賴淑娟表示，從2024年下半年延續到2025年，南部房市已出現明顯量縮，整體市場觀望氣氛濃厚，但屏東市在重大建設題材撐盤下，房市表現仍相對穩定。

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲屏東市在高鐵南延、屏東科學園區設立及多項建設帶動下，加上市區既有成熟生活機能，正逐步轉型為兼具產業與交通利多的科技城市。（圖／東森房屋屏東縣議會加盟店提供）

賴淑娟認為，前幾年房價漲勢過快，是目前房市進入整理期的主因。當時市場受台積電設廠、科學園區題材及台商資金回流等利多帶動，不少買盤提前卡位，推升房價短時間內快速上揚。隨著利多逐步反映，市場也開始進入修正與消化階段，買方態度明顯轉趨理性。

儘管屏東縣過去長期以農業縣形象為主，如今屏東市在高鐵南延、屏東科學園區設立及多項建設帶動下，加上市區既有成熟商圈，正逐步轉型為兼具產業與交通利多的科技城市，對房價展現一定支撐力。

此外，政策與金融環境的變動，也讓市場結構出現改變。賴淑娟指出，政府推動《平均地權條例》修法、第七波信用管制，加上新青安貸款政策上路，對市場形成多空交戰。一方面投資型買盤明顯退場，另一方面首購族因貸款條件相對友善，陸續進場購屋，成為目前市場交易主力。

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲以購屋族群來看，目前屏東市最大買盤仍是首購族，成交主力平均約30歲。（圖／東森房屋屏東縣議會加盟店提供）

以購屋族群來看，目前屏東市最大買盤仍是首購族，成交主力平均約30歲，以科技業、軍公教、醫護人員及一般上班族為主，收入相對穩定，目前成交速度最快的產品，以2房與小3房為主，總價多落在600~1000萬元之間。

反觀高總價或大坪數產品，銷售速度則明顯放慢。賴淑娟說：「主因在於近年家庭人口結構改變，小家庭成為主流，建商在產品規劃上也逐漸朝小坪數、低總價靠攏。」

▲▼ 。（圖／東森房屋提供）

▲東森房屋屏東縣議會加盟店專案經理賴淑娟表示，屏東市目前成交速度最快的產品，以2房與小3房為主，總價多落在600~1000萬元之間。（圖／東森房屋屏東縣議會加盟店提供）

部分在地換屋族的剛性需求也開始浮現，這類買方原本多住在舊公寓或屋齡較高的透天，隨著家庭需求提升，開始轉向新建電梯大樓或較大坪數住宅。由於多半已有房產基礎，自備款比例較高，購屋決策速度通常也更快。

賴淑娟分析，目前屏東市已轉為自住需求當道，整體格局可說是「投資退場、自住回歸」，在高鐵、屏科與產業議題持續推進下，屏東市房市短期雖仍處盤整期，但整體仍維持穩定發展態勢，後續表現仍有想像空間。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

關鍵字：東森房屋屏東縣議會加盟店屏東房市高鐵特區首購族屏科蛋黃區

