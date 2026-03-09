高雄釋15億建地標售　市場指「南台灣土地公」有望出手

▲高雄市今年首次土地標售即將登場，此次一口氣釋出5標5筆建地，橫跨楠梓、三民與仁武等區，總底價15億3831萬元。（圖／高雄市地政局提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄市今年首次土地標售即將登場，此次一口氣釋出5標5筆建地，橫跨楠梓、三民與仁武等區，土地合計約2324坪，總底價15億3831萬元，預計25日開標，在房市降溫之際，市場也關注這波土地標售是否能順利脫標，專家直言，第2標河堤段有機會引來南台灣土地公出手。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

高雄市第1季開發區土地標售25日開標，此次標售案中，最大筆土地為楠梓區高雄大學特區約1081坪、住4住宅用地，標售底價7億9407萬元，換算單價每坪約73.4萬元，為高雄大學第一排景觀角地，鄰近藍田公園與興建中的藍田國小，是本次標售面積最大、總價最高的標的。

三民區則推出位於河堤特區的河堤段3地號土地，面積約194.8坪的住5用地，標售底價2億6468萬元，單價約135.8萬元，周邊有義享天地、大樂購物中心、龍華市場及明星學區，生活機能成熟。

仁武區此次則釋出3筆土地，其中規模最大的是愛源段100地號土地，面積約730坪的住3用地，標售底價3億3438萬元，單價約45.7萬元，基地臨八德北路，鄰近高雄國際滑輪溜冰場與草潭埤滯洪公園，可規劃住宅大樓。

▲高雄市公有土地標售清冊。資料來源：高雄市地政局。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

富住通商用不動產研展部經理許值瑋分析，去年10月「南台灣土地公」蔡天贊旗下的泛京城集團關係企業南京建設，以總價18億8968.9萬元入手河堤段4、5、6、9地號，換算單價161萬元。此次相當有機會再出手河堤段3地號，由於後續整合開發的可能性相當高，因此市場推估最有機會率先脫標。

高雄市不動產開發商業同業公會榮譽理事長陸炤廷則認為，高大特區景觀角地正對高雄大學，地段精華，但目前仍有央行第七波信用管制政策、股市震盪及美伊戰火延燒等國際局勢不確定因素，建商態度普遍較為保守。

他指出，高雄大學目前新推案供給量不少，就算有建商出手，溢價幅度也不會太高，比較可能是資金充裕的中大型建商買來長期庫存。

