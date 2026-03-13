ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

苗栗房市大轉向！住宅買氣冷　工業地交易占比飆升3成

▲▼ 。（圖／記者項瀚攝）

▲苗栗縣最大房仲飛鷹地產辦春酒，席開百桌，董事長王銘國接受訪問。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／苗栗報導

面對2025年苗栗房市交易量縮，房市買氣冷淡，苗栗縣最大房仲集團、飛鷹地產董事長王銘國表示：「雖然住宅不景氣，但苗栗工業地產正在起步階段，且目前價格基期低，頗具前景。」此外，也有當地房仲觀察：「近來工業地詢問度確實頗高，主要就是受惠台商回流、科技產業興旺。」

2025年全台房屋買賣移轉棟數共26.1萬棟、年減25.5%，下修幅度史上最大，其中，苗栗年減約18%，從6976棟下滑至5697棟。王銘國表示：「苗栗住宅市場買氣有感轉淡，我們也正積極轉型，朝向工業地產布局，其交易比重前年的2成快速攀升到2025年的3成，預估今年還會再上升。」

王銘國表示：「北苗栗竹南、頭份受惠於台積電半導體供應鏈聚落效應，帶動設備、材料與精密製造產業進駐；南苗栗銅鑼科學園區則由美光科技布局先進封裝技術，逐步形成北半導體聚落、南先進封裝基地的產業結構。」

王銘國表示：「苗栗距離竹科、台積電僅20~30分鐘車程，是串連中科、竹科的關鍵樞紐，且工業地產正在起步階段，地價基期低，交通便利的精華區每坪地價20~30萬元，外圍蛋白區則約15萬元。」

至於苗栗住宅市場，王銘國表示：「從前年央行實施第七波管制後，交易量縮，雖然蛋黃區價格相對穩定，但蛋白區、條件不佳的物件則出現5~10%的價格修正，但隨苗栗產業起步，人口將持續增加，還是看好中長線房市發展。」

▲▼ 竹南房市 。（圖／東森房屋提供）

▲隨苗栗產業起步，人口將持續增加，中長線住宅房市仍看好。（圖／業者提供）

東森房屋竹南運動公園加盟店長饒心奣表示：「苗栗住宅市場確實持續低迷，房價漲高後，買盤觀望氣氛濃，但工業地產興盛，主要就是政府政策『打住不打商』，加上台商回流、台灣科技產業表現強勢。」

饒心奣觀察：「近來苗栗的工業地詢問度確實頗高，尤其是百坪以內的土地，有些買方以置產角度購入、有些買方則有自用需求，像是產能擴充，買來當作外勞員工的休憩據點等等。」

饒心奣說：「來苗栗詢問工業地的買方，大多都是與科技業沾上邊的產業，現在產業時機好，但變化迅速，大家都不知道這種『科技財』能賺多久，所以趁能賺的時候拼命賺，一有機會就會想擴張規模。」

關鍵字：苗栗工業工業地房仲仲介飛鷹地產王銘國

