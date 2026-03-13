美中等家庭購屋力年增近百萬！　房價狂飆速度仍快52％

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國房市負擔能力近期略有改善。最新研究顯示，在房貸利率逐步下降與市場供給增加的影響下，美國家庭購屋能力較一年前有所提升，但整體而言，房價仍高於多數家庭可負擔水準。

房貸利率下降 美國家庭可負擔房價微升

房地產平台Zillow最新報告指出，美國年收入中位數家庭（約8萬6300美元，約新台幣275萬元），若能支付20％頭期款，目前可負擔的房屋價格約為33萬1483美元（約新台幣1055萬元），較一年前的30萬1181美元（約新台幣1054萬元）增加3萬0302美元（約新台幣96.4萬元）。Zillow定義的「可負擔」為每月房貸支出（含保險與房產稅）不超過家庭收入的30％。

購屋能力改善部分來自房貸利率下降。根據《每日貸款新聞》Mortgage News Daily資料，截至2月27日，美國30年期固定房貸利率平均為5.99％，之後小幅回升至6.14％；而一年前為6.79％。

Zillow資深經濟學家卡拉吳（Kara Ng）表示，即使利率僅下降0.5個百分點，也會帶來明顯差異，「粗略估算，房貸利率下降0.5個百分點，典型美國家庭每年可節省約1000美元（約新台幣3萬1830元）。」

全美房地產經紀人協會（National Association of Realtors，NAR）指出，若房貸利率下降1個百分點，將使約550萬戶家庭新增購屋能力，其中約160萬名租屋族可能成為首次購屋者。

房價上升遠快於收入成長速度

不過房屋負擔壓力仍存在。NAR數據顯示，今年1月美國獨棟住宅中位價為40萬0300美元（約新台幣1275萬元）。以房貸利率6.19％計算，購買該價格房屋需年收入約9萬4032美元（約新台幣299萬元），並支付20％頭期款約8萬0060美元（約新台幣255萬元）。

長期來看，房價仍遠快於收入成長。根據Federal Reserve Bank of St. Louis研究，2000年至2024年間，美國人均收入中位數增加約155％，但房價中位數上升約207％。

Zillow指出，今年1月市場房屋供給量較一年前增加約6％，有助於改善可負擔性，但整體住房短缺仍是問題。NAR首席經濟學家勞倫斯雲（Lawrence Yun）表示，可負擔能力改善將吸引更多買家進場，但若供給未同步增加，「新增買家可能反而推高房價。」