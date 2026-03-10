329檔期量縮33%蒸發2700億　台南減7成全台最慘

▲央行第七波管制持續發酵，檔期效應明顯失靈，房市在馬年開局即面臨跛腳困境。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者項瀚／綜合報導

央行第七波管制持續發酵，檔期效應明顯失靈，房市在馬年開局即面臨跛腳困境。觀察七都329檔期總銷5512億元，年減高達33%。其中台南市、台北市下滑最多，不過新竹憑藉指標大案進場，年增衝145%。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

《591新建案》統計，七都329檔期總銷金額合計約5512.4億元，與去年同期相比大幅蒸發2700多億元，年減幅33%，成為自2018年以來之最。此外，進場個案數也僅剩261件，年減24.6%。

《591新建案》表示：「今年無論是政策面、需求面、資金面、信心面，所面臨的壓力其實較去年有過之而無不及，特別是在經歷1年多的買氣酷寒洗禮後，建商布局上只會更加保守和彈性，使得傳統檔期旺季的吸引力進一步被削弱。」





▲七都329檔期推案整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

觀察各區域，量縮最嚴重的是台南，年減7成，總銷金額未破百億元，僅97.4億元。其次為台北市，量縮6成，總銷金額773.2億元。

台中總銷884億元，為統計後首度跌破千億大關，更寫下歷史新低，年減幅高達近4成。《591新建案》指出：「台中重災區集中在海線等行政區，其中沙鹿區去年仍有110億元案量公開，如今在去化減緩、待售壓力增加下，今年驟減至44億元，年減直逼7成。」

不過，高雄依靠大型建商如國揚、遠雄撐盤，本次在楠梓區、鼓山區有兩檔百億大案進場，故量能仍能以小跌5.9%作收。

值得一提，新竹這次在總銷200億元的「竹北大陸工程案」帶動下，一掃去年量縮陰霾，帶動總銷直逼750億元新高，達到年增143%成績。

▲七都歷年329檔期推案整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

《591新建案》總編輯李忠哲表示：「即便目前市場有少數蛋黃區或品牌個案，銷況突圍而出，但大環境轉弱已是不爭事實，現階段無論是建商或代銷，所關注的並非如何再創高價，而是在利潤及讓利之間找出共識，才能夠打破僵局，加速建案去化。」

至於業者的觀察，甲山林總經理張境在表示：「觀察這一波房市，首購族擔心房市輿論、擔心貸款問題，比較觀望；反倒是換屋族、置產客率先慢慢回溫，原因包括看中台灣經濟與產業強勁、股市獲利了結等等，進而將資金轉入房市。」

市調指出：「觀察近期以來賣得動、賣得好、甚至呼聲好高的新建案，其中不乏高價地段與產品，顯示中產以上、資產階級仍有資金量需要去化。」

