橋頭新市鎮重啟開發　百年古蹟瀕危

▲高雄橋頭新市鎮開發案恐切割橋頭糖廠景觀、破壞周邊百公頃森林生態。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

30多年前，時任行政院長郝柏村核定高雄橋頭新市鎮開發案，因移入人口太少，宣告失敗，但近期政府重啟規劃，卻引發爭議。部分民間團體認為，開發案將導致上百公頃森林綠地、10萬棵樹木消失，衝擊保育類動物棲息環境，百年古蹟橋頭糖廠的文化資產也會被破壞，還會造成典寶溪水患加劇。民團呼籲政府不該浪費資源開發需求不明的新市鎮，最好修正計畫，讓橋頭糖廠成為「都會綠帶」，一樣可以帶動觀光和經濟發展。

去年5月，政府發出公告，表示將重啟新市鎮第三期開發案，開發面積達219公頃，分為商業區、住宅區，配合雙捷運站，打造新的TOD商業發展核心。公告內容也提到，市府將改造典寶溪水岸景觀，創造「優質水岸景觀住宅區」，並且搭配橋頭糖廠文資保存區，形成新的文教休閒場域。

▲日治時代興建的橋頭糖廠有超過百年歷史，已被政府列為市定古蹟。

但城市森林協會理事長莊傑任、前橋仔頭文史協會理事長蔣耀賢認為，若開發案實際執行，將損失約180公頃森林綠地，10萬棵樹消失，威脅保育類環頸雉、黃鸝、草鴞等10種以上的保育類動物棲息，糖廠文化資產如五分車面臨破壞，造成都市綠帶與文化景觀損失。

▲橋頭糖廠周邊的森林，有超過10種以上的保育類生物棲息。

另外，開發區內的典寶溪流域是易淹水地區，特別是橋頭糖廠周邊地勢低窪，每逢淹水時，森林約可容納175萬噸洪水的功能，一旦案開發計畫做為住商用途，土地必須墊高1.6公尺，勢必會加劇岡山、橋頭、楠梓等地淹水問題。

▲擔憂開發案將破壞古蹟及生態，民間團體曾前往國土署陳情抗議。

前橋仔頭文史協會理事長蔣耀賢分析，當年新市鎮計畫預估容納人口僅18萬人，但30年過去了，實際居住人口也才4.3萬多人，還不到計畫的1/4，更荒謬的是，明明橋頭新市鎮第一期還有320公頃的閒置土地，加上少子化衝擊，政府卻要拿30多年前規劃失敗的造鎮計畫，將上百公頃的森林綠地改為建地，這種盲目開發，恐造成資源浪費。



