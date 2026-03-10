ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

橋頭新市鎮重啟開發　百年古蹟瀕危

高雄橋頭新市鎮開發案恐切割橋頭糖廠景觀、破壞周邊百公頃森林生態。（莊傑任提供）

▲高雄橋頭新市鎮開發案恐切割橋頭糖廠景觀、破壞周邊百公頃森林生態。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

30多年前，時任行政院長郝柏村核定高雄橋頭新市鎮開發案，因移入人口太少，宣告失敗，但近期政府重啟規劃，卻引發爭議。部分民間團體認為，開發案將導致上百公頃森林綠地、10萬棵樹木消失，衝擊保育類動物棲息環境，百年古蹟橋頭糖廠的文化資產也會被破壞，還會造成典寶溪水患加劇。民團呼籲政府不該浪費資源開發需求不明的新市鎮，最好修正計畫，讓橋頭糖廠成為「都會綠帶」，一樣可以帶動觀光和經濟發展。

去年5月，政府發出公告，表示將重啟新市鎮第三期開發案，開發面積達219公頃，分為商業區、住宅區，配合雙捷運站，打造新的TOD商業發展核心。公告內容也提到，市府將改造典寶溪水岸景觀，創造「優質水岸景觀住宅區」，並且搭配橋頭糖廠文資保存區，形成新的文教休閒場域。

[廣告]請繼續往下閱讀...

日治時代興建的橋頭糖廠有超過百年歷史，已被政府列為市定古蹟。（翻攝台糖公司高雄區處—橋頭糖廠吃喝玩樂趣臉書）

▲日治時代興建的橋頭糖廠有超過百年歷史，已被政府列為市定古蹟。

但城市森林協會理事長莊傑任、前橋仔頭文史協會理事長蔣耀賢認為，若開發案實際執行，將損失約180公頃森林綠地，10萬棵樹消失，威脅保育類環頸雉、黃鸝、草鴞等10種以上的保育類動物棲息，糖廠文化資產如五分車面臨破壞，造成都市綠帶與文化景觀損失。

橋頭糖廠周邊的森林，有超過10種以上的保育類生物棲息。（莊傑任提供）

▲橋頭糖廠周邊的森林，有超過10種以上的保育類生物棲息。

另外，開發區內的典寶溪流域是易淹水地區，特別是橋頭糖廠周邊地勢低窪，每逢淹水時，森林約可容納175萬噸洪水的功能，一旦案開發計畫做為住商用途，土地必須墊高1.6公尺，勢必會加劇岡山、橋頭、楠梓等地淹水問題。

擔憂開發案將破壞古蹟及生態，民間團體曾前往國土署陳情抗議。（翻攝公民行動影音紀錄資料庫）

▲擔憂開發案將破壞古蹟及生態，民間團體曾前往國土署陳情抗議。

前橋仔頭文史協會理事長蔣耀賢分析，當年新市鎮計畫預估容納人口僅18萬人，但30年過去了，實際居住人口也才4.3萬多人，還不到計畫的1/4，更荒謬的是，明明橋頭新市鎮第一期還有320公頃的閒置土地，加上少子化衝擊，政府卻要拿30多年前規劃失敗的造鎮計畫，將上百公頃的森林綠地改為建地，這種盲目開發，恐造成資源浪費。


更多鏡週刊報導
橋頭開發危古蹟1／停工30年橋頭開發案重啟　民團憂破壞生態毀糖廠
橋頭開發危古蹟2／10萬綠株、10種保育生物恐消失　民團、小黨急陳情阻開發

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

屏東市房價漲太快進入修正期　專家點名「2區」最穩

房市歷經前幾年快速上漲後，雖然近期成交量明顯放緩，隨重大建設議題持續發酵，屏東市房市仍有一定支撐力。專家指出，屏東高鐵特區與市中心蛋黃區2區，仍是未來幾年最具發展性的區段，目前購屋族接受度最高的產品，以總價600~1000萬元為主。

35分鐘前

329檔期量縮33%蒸發2700億　台南減7成全台最慘

央行第七波管制持續發酵，檔期效應明顯失靈，房市在馬年開局即面臨跛腳困境。觀察七都329檔期總銷5512億元，年減高達33%。其中台南市、台北市下滑最多，不過新竹憑藉指標大案進場，年增衝145%。

1小時前

橋頭新市鎮重啟開發　百年古蹟瀕危

4小時前

高雄釋15億建地標售　市場指「南台灣土地公」有望出手

高雄市今年首次土地標售即將登場，此次一口氣釋出5標5筆建地，橫跨楠梓、三民與仁武等區，土地合計約2324坪，總底價15億3831萬元，預計25日開標，在房市降溫之際，市場也關注這波土地標售是否能順利脫標，專家直言，第2標河堤段有機會引來南台灣土地公出手。

18小時前

房租漲幅寫44個月新低　信義：通膨恐是下波變數

2月房租年增率1.85%，寫下近44個月以來新低，反映房租漲勢減速的趨勢逐漸成形。不過，信義房屋專家表示，短期內油價大幅波動，市場也會擔憂下一波通膨是否又來臨。

19小時前

房東請辭！年收264萬金雞母　高雄火鍋名店1.58億求售

「湯王胡椒豬肚雞」2009年成立，主打每鍋豬肚湯都是熬到化成乳白色的濃湯，成立至今已擁有不少死忠顧客，南屏店2024年底開幕，屋主突開出1億5800萬元出售，並透露月租金22萬元，換算投報率1.6%。該店門口還貼著徵人啟事，店員表示，目前都是正常營業。

20小時前

女鞋大亨敦南豪宅賣了　抱13年最終賠1500萬出場

鞋王王震乾家族位於敦南的頂級豪宅，刊售2年，先前還悄悄上調開價至2.98億元，看似出現了「賣不掉，加價賣」的操作。最新揭露，該戶成功賣掉了，總價2.8億元，對照13年前預售取的價格，帳面賠售1500萬元，但若加上裝潢成本，實際賠售金額還得往上加。

21小時前

台中「150家金雞母」組成　建商卡位重壓文心路

房市進入盤整期後，近期台中「主幹道」成為市場目光焦點，包含北屯區崇德路、南屯區五權西路，都有大批開發商搶進，而貫穿台中南北核心生活圈的文心路，除有捷運綠線外，更聚集超過150間銀行齊聚，對整體不動產市場具加分效果。

22小時前

屋主欠債連累墾丁地中海民宿　月底3781萬進法拍

國旅市場降溫，墾丁連海景第一排民宿都出現法拍。營業至少16年的「岸戀民宿」，正對墾丁知名景點船帆石，民宿主打地中海風格，開窗就是海景，過去由屋主出租給業者經營民宿，如今因屋主欠錢，25日將進行法拍一拍，底價3781萬元，並註明不點交。

23小時前

買房不貸款族出手　商用不動產往水湳靠攏

台中高總價不動產市場從去年第4季開始出現回溫跡象，成交案例逐漸增加，尤以總價4000萬至5000萬元的商用店面最為明顯，部分交易甚至由高資產族群以現金完成。信義房屋專家指出，這類買方多半聚焦市中心、地段條件成熟、具備穩定投報潛力，且背後有大型公共建設支撐的區域。

3/9 10:49

【馬爾急死】主人一直喊握手卻不伸手　馬爾濟斯氣到怒吠XD

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房東請辭！年收264萬金雞母　..

女鞋大亨敦南豪宅賣了　抱13年..

屋主欠債連累墾丁地中海民宿　月..

老舊破公寓「開價竟破千萬」　他..

招牌拆了「留8根膨脹螺絲」！屋..

七期豪宅單價剩33萬　實登一查..

潭子117年台菜餐廳熄燈　房東..

橋頭新市鎮重啟開發　百年古蹟瀕..

買房「想省仲介費」爆共鳴！過來..

329檔期量縮33%蒸發270..

ETtoday房產雲

最新新聞more

屏東市房價漲太快進入修正期　專..

329檔期量縮33%蒸發270..

橋頭新市鎮重啟開發　百年古蹟瀕..

高雄釋15億建地標售　市場指「..

房租漲幅寫44個月新低　信義：..

房東請辭！年收264萬金雞母　..

女鞋大亨敦南豪宅賣了　抱13年..

台中「150家金雞母」組成　建..

屋主欠債連累墾丁地中海民宿　月..

買房不貸款族出手　商用不動產往..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366