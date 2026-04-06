媽領百萬勞退幫買房！兒「真實反應」太殘酷　一票人爆心酸

▲示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫PEXELS）

記者周亭瑋／綜合報導

知名作家黃大米近日在社群平台分享一則關於買房與勞退金的真實故事，引發網友熱烈討論。一名老母親為了支持兒子買房，毅然放棄勞退月領，改為「一次領」，並取出一兩百萬元資助兒子；未料，兒子不僅未提奉養，更冷淡表示「錢是她自己要給我的。」

慈母棄月退金資助買房 兒卻冷回「這不是我要的」

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黃大米回憶道，多年前一名朋友準備買房，其母親為了幫忙籌措頭期款，將原本能保障老後生活的勞退金改為一次領取，並將上百萬元悉數交給兒子。

當時，黃大米憂心詢問，「你媽選一次領又把錢都給你，對自己將來很沒有保障耶。」沒想到，朋友並未承諾會奉養母親，反而強調這筆錢是母親「自願」給予。

這番話讓黃大米驚覺，在對方眼中，這筆錢如同天降橫財，既然沒有附帶照顧條件，自然也不必承擔相應的責任。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

意外之財不懂珍惜 人性弱點：怪罪出主意的人

隨著人生閱歷增加，黃大米觀察到，多數人若非親自選擇自己的職業或人生方向，一旦遇到不如意，往往會將責任推卸給當初出主意的人，直言「這本來就不是我要的。」

同樣地，若財富來源於遺產或輕易取得，花起來便不會細心盤算。她不禁感嘆，別人的血汗錢在受贈者眼中，往往只是「從天而降的驚喜」，而非沉重的恩情。

對此，網友們紛紛回應，「太驚人了這回答」、「很多當兒女的都是白眼狼，把父母的愛當是你自己要给的，刻意忽略父母的辛苦」、「辛苦一生，自己的老本要守好，有點錢才有尊嚴，勿輕易的就送給子女。現在這個年代，已不敢指望子女奉養了」、「可能會真心換絕情」、「不懂感恩，給再多也沒用」。