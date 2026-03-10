ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

馬英九愛店熄燈！「原鄉牛肉麵」遭房東收回　老顧客錯愕

記者張雅雲／高雄報導

「原鄉牛肉麵」是高雄老字號牛肉麵，1997年開幕，曾被民眾捕獲到野生馬英九在店內用餐，沒想到該店在《Google Maps》上突然顯示「房東收房、暫停營業。」驚呆一票死忠顧客，目前門口鐵門深鎖，尚未有出售或出租訊息，專家分析，整棟透天行情約2000~2500萬元。

▲▼ 原鄉牛肉麵 。（圖／記者張雅雲攝）

▲「原鄉牛肉麵」是高雄老字號牛肉麵，1997年開幕，目前店門口鐵門深鎖，僅貼上1張「暫停營業」紙條。（圖／記者張雅雲攝）

「原鄉牛肉麵」1997年開幕，是高雄在地相當知名的老字號牛肉麵店，前總統馬英九過去到訪高雄時，曾與周美青一同入店用餐，畫面被民眾拍下後成「馬英九愛店」。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲該店突在《Google Maps》顯示「房東收房、暫停營業」。（圖／翻攝自Google Maps）

沒想到這家經營近30年的名店，近日卻突在《Google Maps》顯示「房東收房、暫停營業」，而目前店門口鐵門深鎖，僅貼上1張「暫停營業」紙條，讓不少老顧客看了相當錯愕。連網友都在Google評論區哀號「為什麼突然歇業！」

該店位於林森一路，屋齡52年，地坪28.73坪、建坪106.11坪，租金與價格實登均無揭露。據查，屋主為自然人，在地仲介指出，該區1樓月租金依屋況，約2.2~2.8萬元。若以月租金2.5萬元回推，先扣除人事、管銷等成本，以店內最招牌的牛肉拉麵150元換算，月售166碗月租金就回本。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲攝）

▲前總統馬英九過去到訪高雄時，曾與周美青一同入店用餐。（圖／翻攝自Facebook／羅智強）

在地人透露，該店之前就因為人手不足，開開關關好幾次，已經多次暫停營業，不少老顧客都曾經撲空，沒想到這次是因「房東收房」暫停營業，但以該店熱門程度，搬家應也會有老顧客持續用餐。

台灣房屋高雄新站加盟店店東楊秉瑞表示，該區鄰近高雄新車站，為高雄早期發展生活圈，區域屋齡偏高，透天屋齡約45~55年，若地坪約30坪上下，透天總價約落在2000~2500萬元，

楊秉瑞說：「由於近期整體房市成交量偏低，店面市場更為保守，若屋主有意出售，通常價格需略低於市場行情，才較容易吸引買方進場，即使有自用需求的買方，多半也不願追高成交。」

▲▼ 。（AI協作圖／記者張雅雲製作，經編輯審核）

▲原鄉牛肉麵歇業小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

而且近年復興路打通後，已串聯火車站前後站動線，並連接北高雄自由路，整體車流量明顯增加，對沿線商圈仍具一定帶動效果。不過市場觀察，目前火車站前商圈的店面空置率並未出現明顯變化，整體仍維持過去水準。

楊秉瑞分析，雖然該區未來仍有高鐵延伸到高雄站等交通建設題材，但實際落地仍需要時間，市場普遍評估至少約5年後，交通利多效應才可能逐步浮現，短期對店面市場的直接影響仍有限。

關鍵字：高雄牛肉麵暫停營業房東收房老字號原鄉牛肉麵馬英九

