ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台中「土地交易王」出爐　13期「樂田段」爆冷成黑馬

▲▼ 13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲2025年台中都市計畫內住宅、商業用地交易，以南屯區表現最為亮眼。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年房市在政策調控與買氣降溫的背景下，建商購地策略也出現明顯轉變。根據市場統計，2025年台中都市計畫內住宅、商業用地交易，以南屯區表現最為亮眼，不論交易面積或總金額都大幅領先北屯與西屯，信義房屋專家認為南屯擁有重劃區與舊市區互相並進優勢。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

[廣告]請繼續往下閱讀...

2025年台中都市計畫內住宅、商業用地交易，以南屯區表現最為亮眼，成為全年土地市場最熱行政區，其中，交易量除了高度集中於13期重劃區，也出現不少大型都更案例，顯示開發商對該區發展仍具高度信心。

進一步細究三屯區各地段成交情況，在土地交易部分，南屯13期與北屯14期仍是建商布局主戰場。不過在13期各地段中，原本關注度相對較低的「樂田段」卻意外衝出交易量黑馬，成交面積與筆數快速累積，成為2025年市場討論度最高的地段之一。

▲▼ 接待中心一條街,南屯13期 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲樂田段之所以快速竄起，主要與區位條件逐漸成熟有關。該區位於13期重劃區相對核心位置，鄰近文心南路與五權西路交通動脈。（圖／記者陳筱惠攝）

土開業者得業地產黃博盛：「樂田段之所以快速竄起，主要與區位條件逐漸成熟有關。該區位於13期重劃區相對核心位置，鄰近文心南路與五權西路交通動脈，未來可快速串聯七期、單元二及南屯生活圈，且周邊已有大型建商陸續插旗，帶動整體土地價值水漲船高。」

黃博盛指出：「樂田段的位置條件其實不差，但過去因為市場焦點集中在其他街廓，使得關注度相對較低。隨著大型建商進場整地，加上交通與生活機能逐漸明朗，市場自然開始重新評價這個區段。」

另外，南屯區也掀起新一波整合潮，光是2025年底泰御建設就大手筆收了約2000坪土地，鎖定大墩路、大墩一街、五權西路二段，整排透天厝，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱說明：「南屯傳統市中心範圍，生活機能成熟，可銜接好市多商圈，地段精華與貸款問題，是主要原因。」

▲▼ 台中南屯,土地整合,泰御建設,房市,大墩路 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲南屯傳統市中心範圍，生活機能成熟，可銜接好市多商圈，地段精華與貸款問題，是主要原因。（圖／記者陳筱惠攝）

而北屯區方面，則仍由14期重劃區穩居土地交易主力，其中敦和段、洲際段為主力。十四期近年建設題材不斷，包括漢神洲際購物廣場、台中巨蛋等大型公共建設，讓緊鄰商業與休閒設施的土地更具發展想像空間，也因此持續吸引建商布局。

曾志凱說：「其實近期可觀察到部分資金開始外溢至都計農地與新興開發區域，目前在政府打炒房政策與信用管制尚未鬆綁之前，多數開發商對已開發成熟重劃區的購地步調相對保守，整體土地市場交易量也出現降溫跡象。但另一方面，市場資金並未消失，而是在各地尋找新的投資出口。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

 信義房屋更多相關新聞

關鍵字：台中房市土地交易南屯區北屯區重劃區

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

中工公司派遭控　揪股東參觀陶朱隱園「動員委託書支持」

中工經營權之爭越演越烈，公司派、寶佳市場派互咬對方。市場派今（10日）提出2大檢舉告發，尤其強調經營團隊藉參訪「陶朱隱園」餐敘贈禮，運用公司資源替特定股東動員尋求委託書支持，「此種行為，已構成《證券交易法》特別背信之疑義。」

25分鐘前

新案週來客「1隻手數得完」　業界紛喊話：鬆綁第2戶

房市在一連串打炒房政策與金融管制下急速降溫，大高雄不動產開發商業同業公會舉行第13屆會員大會，現場砲聲隆隆，理事長李政聰透露，目前建築業確實正處於寒冬，市場買氣明顯降溫，案子推動速度放慢，甚至新案「1週來客數用5根手指就能數完」。

1小時前

愛山林、茂德共砸近60億　拿中山區千坪公辦都更案

愛山林、茂德攜手拿下中山區1756坪公辦都更案，預計投入近60億元，蓋1棟23層住宅、1棟社宅，該案由愛山林主導，規劃2~3房。事實上，愛山林近年轉型當建商，並積極投標政府標案；而推案焦點放在新北的茂德，也開始往台北市進攻。

1小時前

昔最強夜市跌落神壇？　整排店面掛招租引熱議

曾經被視為全台最強夜市商圈之一的逢甲商圈，近期卻出現街頭景象大不同。實際走訪，逢甲夜市周邊街道竟出現整排店面掛上「招租」布條，引發不少人驚呼「逢甲怎麼了？」、「以前不是一位難求？」，也讓外界重新關注逢甲商圈的現況。

3小時前

「平價宅」來了！　123萬溫泉宅、單價16萬婚育宅吸睛

2026年台灣金聯平價宅出爐，共釋出100戶，最便宜物件為台東溫泉套房、售價123萬元；台北市最便宜為林森北路電梯套房、售價774萬元，單價7字頭。為響應政府政策，台灣金聯首次推出婚育住宅，為百戶平價宅中的20戶，定價策略一樣都是92折。

4小時前

台中「土地交易王」出爐　13期「樂田段」爆冷成黑馬

2025年房市在政策調控與買氣降溫的背景下，建商購地策略也出現明顯轉變。根據市場統計，2025年台中都市計畫內住宅、商業用地，以南屯區表現最為亮眼，不論交易面積或總金額都大幅領先北屯與西屯，信義房屋專家認為南屯擁有重劃區與舊市區互相並進優勢。

5小時前

馬英九愛店熄燈！「原鄉牛肉麵」遭房東收回　老顧客錯愕

「原鄉牛肉麵」是高雄老字號牛肉麵，1997年開幕，曾被民眾捕獲野生馬英九在店內用餐，沒想到該店在《Google Maps》上突然顯示「房東收房、暫停營業。」驚呆一票死忠顧客，目前門口鐵門深鎖，尚未有出售或出租訊息，專家分析，整棟透天行情約2000~2500萬元。

6小時前

屏東市房價漲太快進入修正期　專家點名「2區」最穩

房市歷經前幾年快速上漲後，雖然近期成交量明顯放緩，隨重大建設議題持續發酵，屏東市房市仍有一定支撐力。專家指出，屏東高鐵特區與市中心蛋黃區2區，仍是未來幾年最具發展性的區段，目前購屋族接受度最高的產品，以總價600~1000萬元為主。

7小時前

329檔期量縮33%蒸發2700億　台南減7成全台最慘

央行第七波管制持續發酵，檔期效應明顯失靈，房市在馬年開局即面臨跛腳困境。觀察七都329檔期總銷5512億元，年減高達33%。其中台南市、台北市下滑最多，不過新竹憑藉指標大案進場，年增衝145%。

8小時前

橋頭新市鎮重啟開發　百年古蹟瀕危

11小時前

【爸爸的心要碎了吧XD】原來牽的不是媽媽！女兒推開爸手奶音喊：你不要摸我啦

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

房東請辭！年收264萬金雞母　..

女鞋大亨敦南豪宅賣了　抱13年..

「平價宅」來了！　123萬溫泉..

屋主欠債連累墾丁地中海民宿　月..

老舊破公寓「開價竟破千萬」　他..

招牌拆了「留8根膨脹螺絲」！屋..

馬英九愛店熄燈！「原鄉牛肉麵」..

七期豪宅單價剩33萬　實登一查..

高雄釋15億建地標售　市場指「..

潭子117年台菜餐廳熄燈　房東..

ETtoday房產雲

最新新聞more

中工公司派遭控　揪股東參觀陶朱..

新案週來客「1隻手數得完」　業..

愛山林、茂德共砸近60億　拿中..

昔最強夜市跌落神壇？　整排店面..

「平價宅」來了！　123萬溫泉..

台中「土地交易王」出爐　13期..

馬英九愛店熄燈！「原鄉牛肉麵」..

屏東市房價漲太快進入修正期　專..

329檔期量縮33%蒸發270..

橋頭新市鎮重啟開發　百年古蹟瀕..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366