台中「土地交易王」出爐　13期「樂田段」爆冷成黑馬

▲2025年台中都市計畫內住宅、商業用地交易，以南屯區表現最為亮眼。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2025年房市在政策調控與買氣降溫的背景下，建商購地策略也出現明顯轉變。根據市場統計，2025年台中都市計畫內住宅、商業用地交易，以南屯區表現最為亮眼，不論交易面積或總金額都大幅領先北屯與西屯，信義房屋專家認為南屯擁有重劃區與舊市區互相並進優勢。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

2025年台中都市計畫內住宅、商業用地交易，以南屯區表現最為亮眼，成為全年土地市場最熱行政區，其中，交易量除了高度集中於13期重劃區，也出現不少大型都更案例，顯示開發商對該區發展仍具高度信心。

進一步細究三屯區各地段成交情況，在土地交易部分，南屯13期與北屯14期仍是建商布局主戰場。不過在13期各地段中，原本關注度相對較低的「樂田段」卻意外衝出交易量黑馬，成交面積與筆數快速累積，成為2025年市場討論度最高的地段之一。

▲樂田段之所以快速竄起，主要與區位條件逐漸成熟有關。該區位於13期重劃區相對核心位置，鄰近文心南路與五權西路交通動脈。（圖／記者陳筱惠攝）

土開業者得業地產黃博盛：「樂田段之所以快速竄起，主要與區位條件逐漸成熟有關。該區位於13期重劃區相對核心位置，鄰近文心南路與五權西路交通動脈，未來可快速串聯七期、單元二及南屯生活圈，且周邊已有大型建商陸續插旗，帶動整體土地價值水漲船高。」

黃博盛指出：「樂田段的位置條件其實不差，但過去因為市場焦點集中在其他街廓，使得關注度相對較低。隨著大型建商進場整地，加上交通與生活機能逐漸明朗，市場自然開始重新評價這個區段。」

另外，南屯區也掀起新一波整合潮，光是2025年底泰御建設就大手筆收了約2000坪土地，鎖定大墩路、大墩一街、五權西路二段，整排透天厝，信義房屋公益忠明店副店長曾志凱說明：「南屯傳統市中心範圍，生活機能成熟，可銜接好市多商圈，地段精華與貸款問題，是主要原因。」

▲南屯傳統市中心範圍，生活機能成熟，可銜接好市多商圈，地段精華與貸款問題，是主要原因。（圖／記者陳筱惠攝）

而北屯區方面，則仍由14期重劃區穩居土地交易主力，其中敦和段、洲際段為主力。十四期近年建設題材不斷，包括漢神洲際購物廣場、台中巨蛋等大型公共建設，讓緊鄰商業與休閒設施的土地更具發展想像空間，也因此持續吸引建商布局。

曾志凱說：「其實近期可觀察到部分資金開始外溢至都計農地與新興開發區域，目前在政府打炒房政策與信用管制尚未鬆綁之前，多數開發商對已開發成熟重劃區的購地步調相對保守，整體土地市場交易量也出現降溫跡象。但另一方面，市場資金並未消失，而是在各地尋找新的投資出口。」

