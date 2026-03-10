「平價宅」來了！　123萬溫泉宅、單價16萬婚育宅吸睛

▲2026年台灣金聯平價宅出爐，共釋出100戶，台北市最便宜物件位於林森北路。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

2026年台灣金聯平價宅出爐，共釋出100戶，最便宜物件為台東溫泉套房、售價123萬元；台北市最便宜為林森北路電梯套房、售價774萬元，單價7字頭。為響應政府政策，台灣金聯首次推出婚育住宅，為百戶平價宅中的20戶，定價策略一樣都是92折。

台灣金聯連續舉辦16年的「台灣金聯平價住宅」活動從3月11日起至4月7日止開賣，今年釋出100戶平價住宅。主要物件集中在北北桃地區，約占47%；售價在1000萬元以下者，約占43%。

本次釋出平價宅中，最低總價物件位於台東知本溫泉區，原做為溫泉飯店使用之養生套房，售價123萬元。

觀察雙北地區，台北市最便宜物件位於中山區林森北路，屋齡29年電梯大樓10樓，權狀10.2坪、售價774萬元，換算單價75.8萬元。新北市最便宜物件位於三重區正義北路，電梯大樓5樓，權狀11.5坪、售價788萬元。

▲ 2026年指標平價宅整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，林森北路物件為「佳昌大廈」，觀察近年實價登錄單價行情落在70~80萬元，「屋齡較高的中古物件，依據不同的屋況條件，會有不小的價差，以平價宅來說都有基本的屋況整理，10樓戶每坪開75萬元合理，隔壁屋齡20年內大樓單價已達9字頭。」

曾敬德表示：「中山區的小套房產品供給多，相對需求也不小，買盤除了自用客戶，也能吸引置產收租客，不過要留意權狀低於15的、區域周圍具有特殊抗性的物件，銀行在放貸上也會相對保守。」

▲宮文萍表示，今年平價住宅銷售活動在規則上做了一些調整。（圖／記者項瀚攝）

台灣金聯董事長宮文萍表示：「今年平價住宅銷售活動在規則上做了一些調整，首度推出「婚育住宅」共20戶，供2年內登記結婚或育有0-6歲學齡前幼兒（含胎兒）民眾申購，支持青年族群穩居、敢婚、願生、樂養。」

宮文萍說明：「婚育宅選定，主要考慮婚育族群接送、照顧成本，均為2房以上，或具備親子友善設施、周邊公共服務充足，生活機能完善，及價格平實等特點，北北基有7戶、桃竹有4戶、中南高等三都各有3戶，且有10戶在1000萬元下。」

觀察20戶的婚育住宅，總價最低的是台南5樓公寓，該物件位於中西區金城街，權狀17.8坪、售價298萬元，換算單價僅16.7萬元。

此外，宮文萍表示：「為避免平價住宅成為轉手套利、炒作房價之用，新增限制申購人限購1戶，希望長期以來支持本項活動的民眾要特別注意。另外為協助申購民眾順利取得融資，今年也擴大邀請5家銀行及1家農會(供台灣金聯客戶融資服務。」

