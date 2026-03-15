中捷捷運宅最高跌1成　僅蛋黃區3站逆勢抗跌

▲2021年4月正式啟用的台中捷運綠線，即將通車滿5年，周邊房價表現卻是跌多於漲。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

2021年4月正式啟用的台中捷運綠線，即將通車滿5年，但實際統計，台中唯一一條捷運綠線沿線各站點近1年房價變化，其中位處蛋黃區的各站，房價表現卻是跌多於漲。專家認為，2025年房市進入盤整期，僅依靠單一建設題材，仍難以撐起房市買盤。

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台中捷運綠線在即將通車滿5年之際，但近1年房價變化跌多於漲，僅3處站點表現最為抗跌，分別為「水安宮站」、「文心森林公園站」以及「南屯站」，3站中古房市面臨2025年大環境不佳，房價仍能維持3~6%的漲勢。

對此，住商不動產中區協理賴萬分析：「3站緊鄰台中市近年來開發最盛的七期、八期以及五期重劃區，高檔百貨、指標商辦或大型藝文建設群聚，也有成熟的生活與商業機能，讓3站周邊房市展現極強的保值性。」

▲台中捷運綠線近1年房價變化跌多於漲，僅3處站點表現最為抗跌，分別為「水安宮站」、「文心森林公園站」以及「南屯站」 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



不過細看數據，跌幅較大站點，則集中在「四維國小站」、「文心中清站」與「松竹站」。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶分析：「2025年房市進入盤整期，僅依靠單一建設題材，仍難以撐起房市買盤，需同時具備基本面與剛性需求，才能為在地創造房價的支撐力道。」

其中四維國小站、文心中清站位處四期重劃區，該重劃區為市區較早期開發的重劃區，普遍屋齡較高，且舊市區商圈機能發展雖完善，惟多以區域型的民生店面為主，房價下跌明顯。

至於松竹站周邊也是北屯區舊市區，周邊近年來有單元12重劃區議題，拉高區域推案量，但市場氛圍不同，導致整體房價也出現跌勢。

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