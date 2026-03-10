昔最強夜市跌落神壇？　整排店面掛招租引熱議

▲曾經被視為全台最強夜市商圈之一的台中逢甲商圈，核心福星路上出現大批招租的布條，相當蕭條。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

曾經被視為全台最強夜市商圈之一的逢甲商圈，近期卻出現街頭景象大不同。實際走訪，逢甲夜市周邊街道竟出現整排店面掛上「招租」布條，引發不少人驚呼「逢甲怎麼了？」、「以前不是一位難求？」，也讓外界重新關注逢甲商圈的現況。

實際觀察，包含福星路、文華路、逢甲路以及周邊巷弄，可見部分店面出現空置或招租情形，與過去假日人潮爆滿、店面一位難求的榮景形成明顯落差。實際查詢網路平台，逢甲商圈約落在百間正在招租。

不過在地店家指出：「人潮其實仍在，只是消費模式已經改變，部分租金較高、坪數較大的店面調整速度相對慢，加上大家消費力道收斂，基本消費型態的店家其實滿穩定的。」

逢甲商圈出現「招租潮」並非單一因素造成，在地業者認為，首先是疫情過後商圈結構重新洗牌，部分過去依賴觀光客的店家退場，其次，電商與外送平台改變消費型態，讓部分餐飲與零售不再需要高租金店面。

▲逢甲商圈過去幾年租金一度被推高，部分店面月租甚至突破30～50萬元，目前在網路平台上，最高租金甚至開到單月65萬元。（圖／記者陳筱惠攝）



不過最主要的是「陸客不來、房東心態」，在逢甲商圈過去幾年租金一度被推高，部分店面月租甚至突破30～50萬元，目前在網路平台上，最高租金甚至開到單月65萬元，在景氣轉趨保守時，店家承租意願自然下降。

住商不動產西屯福星加盟店專案協理蔡承憲指出：「逢甲商圈近期出現整排店面招租，主要與消費型態改變及高租金壓力有關，尤其疫情至今已約5、6年，傳統實體消費模式明顯改變，許多民眾即使到店試穿或看商品，最終仍會回到電商平台購買，導致實體零售營收下滑，難以支撐高額租金。」

▲逢甲不少店面都是租售並行，以店面來說是以租金投報率去計算市價，月租10萬與12萬元，單月僅差2萬元，但實際上換算成店面的售價，可能高達千萬元 。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）



他表示：「過去逢甲核心區店面租金每坪動輒6000～8000元，甚至破萬元，但隨著觀光客量波動與消費轉型，部分店家經營壓力逐漸浮現。加上高租金對餐飲或零售業者而言仍屬高門檻，必須依靠高翻桌率或大量客流才有機會負擔。」

蔡承憲說：「尤其是店面市場也存在群體效應，一旦有屋主率先降租成交，可能才會帶動後整體續租金行情，另外還有一個重點，不少店面都是租售並行，以店面來說是以租金投報率去計算市價，月租10萬與12萬元，單月僅差2萬元，但實際上換算成店面的售價，可能高達千萬元，因此屋主心態不太願下修。」

不過21世紀不動產資深經理沈政興也指出：「逢甲仍具備大學城與觀光夜市雙重優勢，長期基本盤並未消失，一旁還有水湳經貿園區支撐，商圈型態也將從過去高度密集的夜市型態，轉為更分散、多元的商業結構。」

