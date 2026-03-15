土方之亂未歇！報價飆　台南400坪工地開挖「多燒2千萬」

▲台南土方之亂延燒，台南市不動產開發商業同業公會等聯合舉辦土方說明會，現場坐無虛席。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

儘管台南市祭出增加土資場容量、開放異地暫置等6大策略，「土方之亂」仍持續延燒。一線業者直言，「現在很多工地幾乎都停工。」土方處理費用暴漲，若有混合物，1方甚至飆破5000元，「只能閉著眼睛花錢處理。」

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目前六都多已提出土方處理方案，但台南土方問題仍持續延燒，在地業者形容「頭殼抱著燒」。台南建築業者指出，目前不少工地因土方處理卡關，被迫暫停施工，「幾乎大部分都停工」，主要原因是土方外運流程不順，加上市場報價混亂，導致工程無法順利推進。

台南市不動產開發商業同業公會、大台南不動產開發商業同業公會及台南市建築經營協會日前聯合舉辦「台南市營建剩餘土石方因應政策說明會」，與台南市工務局面對面討論土方處理問題，現場擠滿建築業者，座無虛席。

因應土方新制上路，台南市工務局表示，目前推動「建築工程土方多元處理制度」，希望協助業界度過土方處理瓶頸。不過，業界認為，關鍵仍在「去化出口」。

台南市不動產開發商業同業公會理事長宋育豪表示：「目前台南仍以『A到B到C』模式處理土方，但費用相當驚人。」台南市目前合法土資場僅13家，但全市建設公司超過2000家，供需結構嚴重失衡。

宋育豪指出，若整批交由土資場處理，市場普遍報價行情約2000~4000元，「若土方含有混合物，價格甚至飆到1立方5000元起跳，能解決的方法就是眼睛閉著花錢處理。」

▲台南市推動「建築工程土方多元處理制度」等6大策略，希望協助業界度過土方處理瓶頸。（圖／記者游瓊華翻攝）

現場有建商無奈透露，建案已停工6個月，主因就是土方無法處理，「連乾淨土換算起來1立方都要1800元左右。」光是400坪基地開挖，成本就要額外加上2000萬元，只好無奈停工。

宋昱豪建議，台南大學七股校區面積約120公頃市有土地，目前現況閒置荒廢中，如能儘快將該市有地部分作為C點的土方去化場，可減少建案無法申報開工或停工。

台南市府坦言，過去部分土方低價處理模式，主要是土方只在土資場「轉運」，現在必須「卸土」，處理費用自然增加，台南現有13家營運中的土資場，後續預計再增設4家，並同步提高土資場營建剩餘土及營建混合物每日進出場量，並積極推動公辦暫置區，希望最快6月前有較明確期程。

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