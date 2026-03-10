愛山林、茂德共砸近60億　拿中山區千坪公辦都更案

▲愛山林建設、國巨投資（茂德旗下投資公司）共同組成的寶山林建設，簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

愛山林、茂德攜手拿下中山區1756坪公辦都更案，預計投入近60億元，蓋1棟23層住宅、1棟社宅，該案由愛山林主導，規劃2~3房。事實上，愛山林近年轉型當建商，並積極投標政府標案；而推案焦點放在新北的茂德，也開始往台北市進攻。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

國家住宅及都市更新中心今（10）日與愛山林建設、國巨投資（茂德旗下投資公司）共同組成的寶山林建設，簽訂「臺北市中山長春公辦都更案」投資契約。

該案基地緊鄰南京東路三段、建國北路二段，面積共計1756坪，多數為國有地，過去為公路總局宿舍及閒置土地，另外也整合了約60位私地主，預計2032年完工。

該案，寶山林預計投入58.21億元，由愛山林建設主導，規劃興建1棟23層住宅大樓、1棟15層社會住宅，全案總銷約150億元，住宅推案方面以2~3房產品，推案應抓在1~2年後。





▲「臺北市中山長春公辦都更案」將興建1棟23層住宅、1棟15層社宅。（圖／寶山林建設提供）

事實上，愛山林近年轉型當建商，自建案營收比重逐步提升，也積極投標政府標案，包括「新北十四張站暨南機廠案」、「中正紀念堂捷四聯開案」、「南港台電CR1公辦都更案」以及今日簽約的「臺北市中山長春公辦都更案」。

愛山林董事長祝文宇表示：「房市講究供需，雙北地區是最好的選擇，供給量少、需求穩定，當初就對中山長春很有興趣，該案緊鄰愛山林總部，地段條件佳，而台北市土地稀缺，都更案整合非常辛苦，還好公辦都更案有政府幫忙整合。」

而茂德建商與愛山林可說是老朋友了，茂德過去有許多建商都由甲山林、愛山林承接代銷，例如三重的指標大案「都廳大院」。

茂德建設副總簡士亮表示：「公司目前朝向保守經營，但今年還是會陸續開案，其中指標大案『永和大陳案』預計在年底取得建照、明年推出，之後在溫仔圳重劃區也會有個案推出。」

然而，過去茂德推案焦點都在新北市，而去年在台北市南港推出「中研硯」，現在又進軍台北市蛋黃區，是否有意布局台北市？簡士亮僅表示：「在台北市要取得土地，實在不容易，若有機會都會爭取，目前我們在瑞安街等區域也有都更案在整合中。」

馨傳不動產智庫執行長何世昌分析：「當前房市不佳，即便是首購型建案，銷售去化也面臨挑戰，對開發商來說若不想押這麼重的成本下去、承擔過大的風險，那麼布局台北市中心都更案、投標政府標案，確實是一個適合的方向。」

