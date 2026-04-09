月薪3萬多「有機會買房嗎？」　網吐實話：能力多少住多遠

▲月薪3萬多元，有機會買房嗎？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

月薪要落在哪，才有機會買房呢？近日有網友發文表示，她平時雖然有投資和存錢的習慣，但對於月薪僅3萬元，她還是不禁疑惑，這樣的薪資，是否再怎麼努力，也一輩子都買不了房呢？貼文曝光後，引起網友討論。

月薪3萬多，有機會買房嗎？

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這名網友在Dcard上，以「月薪3萬多 是不是一輩子買不了房」為標題發文，提到她平時有投資的習慣，加上剛出社會時，她都住在家裡，所以省了很多錢，現在存款大概比一桶金再多一點。原PO透露，她真的很想買房，但如果月薪只有3萬多元，是不是再怎麼努力存錢、投資，仍然一輩子也買不了房？

貼文曝光後，有網友表示，「選項有限，只能老破小遠，如果真的要買，有贊助最好，建議兼職，頭期款趕快湊到，單靠投資滾錢太慢了，因為本金少」、「月薪3萬多，就看你一個月你能存多少？曾經三餐吃公司、便宜的租屋，一個月能存3萬，加上努力加班，能存更多的錢，2年就能存100萬了，之後簽預售，再過4年後交屋，實現買房願望」、「不會一輩子3萬多，薪水會成長的」。

也有網友回應，「中南部非市區兩房小一點的不用破千，多存幾年可以吧」、「偏鄉蛋殼區還是有便宜的房子吧？能力多少就住多遠的房子就好了」、「北部的話應該不可能，宜蘭還有機會」。