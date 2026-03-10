ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

新案週來客「1隻手數得完」　業界紛喊話：鬆綁第2戶

▲▼高雄,地標,85大樓,信義房屋,房價 。（圖／記者張雅雲攝）

▲房市在一連串打炒房政策與金融管制下急速降溫，專家表示，新案周來客數「用5根手指就能數完」，市場確實明顯降溫。（示意圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

房市在一連串打炒房政策與金融管制下急速降溫，大高雄不動產開發商業同業公會舉行第13屆會員大會，現場砲聲隆隆，理事長李政聰透露，目前建築業確實正處於寒冬，市場買氣明顯降溫，案子推動速度放慢，甚至新案「1週來客數用5根手指就能數完」。

李正聰指出，近年房市受到政策調控與金融環境影響，加上國際情勢變動等「黑天鵝」事件頻繁，整體市場氛圍不友善，讓不少建築從業人員感到壓力沉重。他以自身案場為例，位於黃金地段的建案，1周來客數「用5根手指就能數完」，市場確實明顯降溫。

台灣省不動產開發商業同業公會聯合會理事長吳國寶表示，近期業界關注的政策重點，包括第2戶貸款限制與建築融資條件，期盼央行在3月19日的理監事會議中，能鬆綁第2戶貸款條件，讓貸款成數回到7至8成，降低市場交易壓力，讓產業能夠維持基本運作。

中華民國不動產聯盟總會第三屆理事長黃啟倫也表示，近期股市出現波動，政府立即討論是否動用國安基金護盤，顯示政府對資本市場的高度重視，但相較之下，房地產產業鏈已經被政策打壓1年多，從建築、營造、仲介到相關供應鏈，牽動全台超過200萬從業人口的生計，「政府不能只看股市，卻忽略整個房地產產業的處境。」

▲▼ 李正聰 。（圖／記者張雅雲攝）

▲大高雄不動產開發商業同業公會理事長李正聰指出，2026年迎來選舉年，全台不動產相關從業人口超過200萬人，相關政策勢必會受到重視。（圖／記者張雅雲攝）

針對目前備受爭議的第二戶貸款限制，黃啟倫指出，許多購買第2戶的民眾其實是基於家庭或生活需求，並非投機炒作，但現行政策仍以打炒房角度限制交易。他也提到，政府要求購買第2戶者在一定期限內出售第1戶，但在目前市場買氣低迷的情況下，「你現在買房，可能3年都賣不掉第1戶」，政策在實務上難以落實。

李正聰也指出，台灣整體經濟基本面仍具支撐力，例如股市已從過去萬點時代走到如今3萬點成為常態，加上去年經濟成長率約8％，今年預估仍有4％，顯示資金動能依然充沛。他認為在此背景下，房地產市場長期不振的可能性並不高。

此外，2026年迎來選舉年，他表示，全台不動產相關從業人口超過200萬人，相關政策勢必會受到重視，對市場信心也有一定支撐。他預期，下半年房市氣氛有機會逐漸轉趨樂觀。

