中工公司派遭控　揪股東參觀陶朱隱園「動員委託書支持」

▲中工經營權之爭越演越烈，公司派、寶佳市場派互咬對方。（圖／記者湯興漢攝）

記者項瀚／台北報導

中工經營權之爭越演越烈，公司派、寶佳市場派互咬對方。市場派今（10日）提出2大檢舉告發，尤其強調經營團隊藉參訪「陶朱隱園」餐敘贈禮，運用公司資源替特定股東動員尋求委託書支持，「此種行為，已構成《證券交易法》特別背信之疑義。」

中工（2515）經營權之爭越演越烈，今（10日）市場派對公司派提出質疑，首先表示有股東直指：「中工以舉辦『陶朱隱園』參訪活動為名，依持股張數分批邀請股東參訪，實質上則替特定股東動員尋求委託書支持。」

股東指出：「包括『陶朱隱園』導覽、餐敘安排及禮品致贈，若相關費用支出均由中工支付，則其性質即非單純接待客戶行為，而是公司資源配合特定股東挪為私用，公司資源是否被挪作特定股東利益使用？公司治理是否失守？」

股東表示：「若公司預算、行政資源與決策權被用於替特定大股東收攏表決權已偏離經營裁量的合理範圍。此種行為，也已構成《證券交易法》特別背信之疑義。」

第二，市場派提到股東還直指：「中工在本次董事改選程序上出現明顯的時序失序。」

中工公告，董事會預計本月12日審查董事提名，又公告本次股東會停過日為本月23日。股東直言：「公司法規定董事會審查董事提名，必須確認提名股東於停過日之持股是否達總發行股數1%。」

股東接著表示：「中工董事會在3/12根本無從審查『3/23的持股資格』，是刻意為之、另有隱情？倘為刻意為之，該董事會後續甚至可能違法剔除董事候選人，就此要求證期局、證交所強力監理。」

