海產千萬新房被闖　物業公司發聲明自清

▲▼ 皇普莊園 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲藝人海產在《Threads》上發文指控，自己位於台中北區的大型造鎮社區「皇普莊園」的物件，在凌晨2點被陌生人闖入，最終查明是物業公司監守自盜。（圖／資料照）

記者陳筱惠／台中報導

藝人海產（劉威廷）以電視節目《大學生了沒》打開知名度，更因捐肝救父被網友封為「國民孝子」，他過去砸下千萬在台中買房，近期發現遭人擅自持門禁卡闖入，拿的竟是物業公司保管的卡片，海產在《Threads》上發文指控物業公司監守自盜，物業公司也發出聲明。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

藝人海產在《Threads》上發文指控，自己位於台中北區的大型造鎮社區「皇普莊園」的物件，在凌晨2點被陌生人闖入，最終查明是物業公司監守自盜，讓海產痛批每月花管理費「難道是在養賊？」。

海產指控，社區物業管理人員凌晨擅自進入屋內，「想看藝人家裡長什麼樣」持門禁卡進入，被抓包事發後，還試圖以6000元私下和解，引發他強烈不滿。

▲▼ 。（圖／記者陳筱惠攝）

▲該物業公司也發出聲明自清。（圖／翻攝畫面）

該案位於北區屬於大基地造鎮案，2025年陸續交屋，共計936戶，每月每坪管理費70元，以海產戶別約40坪來計算，每月支出的管理費至少2800元，像這樣多戶數的個案，為方便裝潢工班進出，通常會將門禁卡放在管理室。

據了解，該名保全闖入屋內的理由竟是「想看看藝人家裡長什麼樣子」。雖然沒有財物損失，但海產認為此舉嚴重侵犯居住隱私，已對居住安全產生極大陰影。

對此，該保全公司也發出聲明表示，針對近日於「皇普莊園」社區所發生之相關事件，本公司於第一時間獲悉後，即高度重視並立即啟動內部調查及危機處理機制。

經初步查證，涉事員工之行為已嚴重違反本公司工作規章與服務紀律，並疑涉及相關違法情事，並重申，已解僱該名員工。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂　記者公開「新聞沒說的真相」

關鍵字：海產物業保全台中豪宅門禁卡居住安全

