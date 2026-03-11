ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

剛結束20年噩夢！高雄車站又迎高鐵南延　里長憂：又要黑暗10年

▲▼ 高雄車站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲中央拍板高鐵南延屏東採「高雄方案」後，計畫正式進入第2階段環境影響評估，說明會引來地方炸鍋。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

中央拍板高鐵南延屏東採「高雄方案」後，計畫正式進入第2階段環境影響評估。交通部鐵道局日前舉辦環評說明會，雖然不少高雄人認為「利大於弊」，但實際居住在鐵道附近的在地人卻憂心忡忡，認為好不容易結束20年交通黑暗期，擔心南延後「家會不見？」

鐵道局指出，高鐵延伸屏東是環島高效鐵路網的重要一環，路線將以高鐵左營站月台南端尾軌為起點，建置長約26.2公里的南延路線，終點設於屏東台糖六塊厝農場。全線以地下段為主、高架段次之，並規劃新建高雄站地下車站、屏東站高架車站及1處維修基地，整體計畫期程約11年，其中施工期約8.8年。

鐵道局10日在高雄舉辦環評說明會，說明後續施工期間的噪音、空汙、交通及防洪等管制措施。不過，與會居民質疑，整場未交代高雄新車站周邊施工範圍與可能拆遷戶數，擔心未來工程一旦啟動「家會不會不見？」

也有里長直言，高雄車站周邊居民才好不容易熬過20年施工期，地方交通、生活與商圈逐步回穩，如今又可能再迎來長達10年的工程，不少在地長輩都擔心，有生之年未必等得到完工。

▲▼ 。（圖／記者張雅雲翻攝）

▲高雄車站未來開發行為。（圖／翻攝自高鐵南延環評說明會簡報）

儘管不少南高雄民眾從整體建設角度來看，認為高鐵南延到高雄車站「利大於弊」，但對實際生活在高雄車站商圈的居民來說，感受卻是「未蒙其利，先受其害」。尤其高雄車站周邊房價長期低迷，與前後各一站的後驛站、美麗島站相比，價格明顯處於低基期，未能反映核心車站應有的房價水準。

住商不動產七賢加盟店東祝遵評指出，高雄車站周邊除了曾歷經長時間交通黑暗期，部分街區也因環境較雜，存在八大行業、假日移工聚集頻繁等印象，影響不少自住客進場意願，連帶壓抑區域房價表現。

他表示，目前區內交易主力仍以屋齡30~40年的中古大樓為主，每坪單價約落在15~20萬元，近年房價走勢相對平穩，即便近5年高雄受台積電設廠題材帶動，房價普遍升溫，高雄車站生活圈漲幅卻相對有限，與設廠前相比價格差距不大，也讓該區成為高雄少數在台積效應下仍相對偏低的「房價窪地」。

