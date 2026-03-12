美房市回暖！1月4.5萬間房屋重新掛牌　占市場3.6％創10年新高

▲美國房地產。（圖／pixabay）



記者張靖榕／綜合報導

美國春季房市傳統旺季已展開。儘管整體交易動能仍不強，但市場已出現回暖跡象，部分去年撤出市場的屋主正重新掛牌出售房屋。房地產經紀公司萊坊（Redfin）數據顯示，今年1月約有4萬5000間去年撤下市場的房屋重新掛牌出售，創下萊坊追蹤此指標10年來最高1月紀錄，占當月所有在售房屋的3.6％。

賣家秋季退市 春季捲土重來

[廣告]請繼續往下閱讀...

美國春季房市與去年秋季的低迷形成對比，萊坊指出，去年9月有接近8萬5000名屋主將房屋下架，較2024年同期增加28％。當時房貸利率偏高、房價仍高，加上經濟不確定性，使買家退場，賣方也失去疫情期間的市場主導地位。

北卡羅來納州羅利市（Raleigh）房地產經紀人拉米吉（Ashley Rummage）表示，去年底越來越多買家要求賣方讓步，一些屋主乾脆先撤出市場，「如果現在賣不到理想價格，就等到春天再試一次。」

整體而言，全美房屋庫存量仍高於去年，但增幅正在放緩。根據萊坊數據，今年2月活躍房源年增7.9％，但增幅已連續9個月縮小，且與疫情前的2019年相比仍少約17％。

房貸利率處於4年低點

萊坊首席經濟學家黑爾（Danielle Hale）指出，房屋供給雖已改善2年多，但近期動能明顯放緩，新增供給主要集中在南部與西部、價格低於50萬美元（約新台幣1600萬元）的房屋，東北與中西部仍供給不足。

黑爾表示，目前房貸利率接近4年低點，關鍵問題是這波「解凍」會吸引更多買家或賣家進場。不過伊朗戰爭與通膨疑慮升溫，也讓房貸利率近期略為回升，為房市增添新的不確定性。