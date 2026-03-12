火鍋名店撤出「33命火場」2年　房東月開40萬招租難

記者項瀚／台北報導

松江路上一間位於2樓店面，過去曾是著名的「論情西餐廳」，於1993年發生火災悲劇，導致33人死亡。該店面於2018由名店「川巴子火鍋」承租，再次成為焦點，不過其熄燈撤出已近2年，目前仍空置中，租金價碼曝光，每月開價40萬元。

▲「川巴子火鍋」 松江路舊址淪為空店面近2年。（圖／記者項瀚攝）

松江路上的「興華大樓」2樓過去為「論情西餐廳」，於1993年發生火災，釀成33人死亡悲劇。之後該空間曾租證券公司，2018年再度變回餐廳使用，由名店「川巴子火鍋樓」租下。

「川巴子火鍋樓」曾掀起麻辣鍋熱潮、也是藝人聚餐愛店。該店擁21年歷史，2018年進駐松江路「興華大樓」2樓時，實登揭露為31.5萬元。不過，《ETtoday新聞雲》曾報導，該店於2024年5月熄燈，並記錄下熄燈瞬間。

之後，「川巴子火鍋樓」老闆張永華宣布，在松江路原址重出江湖，不過退出火鍋吃到飽，餐廳轉型單點川菜館「張家私房料理小館」，也稱為「川巴子酸菜魚」，提供酸菜魚、水煮牛、口水雞等菜色。

但戲劇性的是，沒過多久，張永華因與房東長春化工公司糾紛，再度宣布「川巴子酸菜魚」搬到復興北路。而原本松江路舊址淪為空店面至今近2年，經查在《591房屋交易網》上以每月40萬元開價招租，店面權狀131.7坪。

▲「川巴子」品牌與松江路舊址時間軸。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

高力國際不動產業主代表服務部董事黃舒衛表示：「松江商圈為商辦聚落，平日人潮不少、但假日店面經營就頗為辛苦，觀察附近生意做得不錯的店家，都是具備自身品牌力、自帶人流，像是唐宮蒙古烤肉、大戈壁蒙古烤肉等等。」

本次討論店面租金開價40萬元，換算單價3200元。黃舒衛坦言：「該物件雖位於2樓，若以店面的角度招租，房東自然對租金會有較高期待，但該店空置已近2年，房東不妨考慮改裝回商辦招租。」

黃舒衛進一步表示：「松江商圈辦公人口密集，目前中古商辦需求仍強，空置率低，每坪租金1800元不是問題，以川巴子火鍋樓舊址的131.7坪換算，每月可租約24萬元。」

東森房屋研究中心經理葉沛堯表示：「該店在2018年每月租金31.5萬元，之後還經過了疫情。對比現在，以台北市非一級觀光商圈來說，店面市場並無起色，租金要再超越過去價碼，恐怕會有一定難度。」

▲「川巴子火鍋」 松江路舊址以每月40萬元開價招租。（圖／翻攝自591）

