奧克蘭地標工程「海景塔」恐成爛尾樓　中資爆欠3300萬工程款

▲奧克蘭地標建案「海景塔」因中資開發商與建商爆發欠款糾紛，工程停擺超過一年半。（圖／翻攝自Google Maps，下同）



記者董美琪／綜合報導

紐西蘭奧克蘭備受矚目的地標建案「海景塔」，因中資開發商與承包建商之間爆發財務糾紛，導致工程長期停工，並已依法轉由財務顧問公司接管。外界憂心，原本預計成為紐西蘭最高住宅大樓的計畫，恐面臨爛尾命運。

根據紐西蘭廣播公司（RNZ）報導，「海景塔」（Seascape Tower）位於奧克蘭市中心，原規劃總投資約3億紐幣（約新台幣56億元），設計高度187公尺，地下4層、地上52層，定位為高級住宅大樓。

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RNZ指出，2024年9月，海景塔的建商中建集團（China Construction）向法院提起訴訟，要求持有該建案產權的中資開發商上海舜地集團紐西蘭子公司（Shundi Customs）支付拖欠的3300萬紐幣工程款。

建築仲裁法庭最終裁定中建集團勝訴，但上海舜地集團紐西蘭子公司至今仍未履行付款義務。由於款項遲遲未能追回，整體工程已停工超過一年半。

紐西蘭先驅報（The New Zealand Herald）報導指出，為該案提供融資的中國建設銀行，已委託一間紐西蘭財務顧問公司接管「海景塔」以及上海舜地集團紐西蘭子公司在當地的其他開發項目。

RNZ分析，接管後的顧問公司預計將為建案尋找新的投資者，但目前尚未有資金方表達接手意願，工程仍維持停擺狀態。即便未來決定拆除未完成建物，相關拆除費用來源也尚未確定，因此「海景塔」爛尾工程可能長期存在於原址。