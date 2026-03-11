台灣地王「三重幫」四公子首度露面！　自立門戶成霸道總裁

ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

▲林鴻璋鮮少在公開場合露面，首場媒體處女秀，也不讓記者拍照，僅提供2張開工動土的大合照。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

「三重幫」林家後代向來低調，2月底，已故「台灣地王」宏泰機構創辦人林堉璘的四公子林鴻璋，罕見現身召開記者會，為的是他14年前脫離家族事業自創門戶成立的暉騰建設，將在今年營運大躍進，一口氣推出3大案、總銷合計破百億。過去未曾公開露面的他，開春上演媒體處女秀，除了暢談經營理念，更是藏不住「地王之子」的霸氣。

暉騰建設，一個連台北地產記者都陌生的名字，於今年甫開春，在北市大直精華地段商辦大樓的總部辦公室召開記者會。原定10點的會議，延宕了40分鐘才開始，一名留著平頭、穿著黑背心外套，面露江湖氣的男子，在簇擁下進入會議室，他是暉騰建設的老闆林鴻璋，眾人喊他「副董」。

一如既往，記者們上前與受訪者交換名片及聯繫方式，一名女記者詢問換Line，竟遭林鴻璋不留情面當眾一口回絕；記者會上，更是要求大家不准攝影拍照，會議中，有記者執意拿起手機，林鴻璋頓時停下發言，手指怒斥要記者「放下手機」禁止攝影，宛如上演霸道總裁戲碼，連資深記者也按捺不住暫且離場，記者會便在嚴肅的氛圍中展開。

暉騰建設過去相當低調，成立14年只推過3個案子，今年卻一口氣釋出3案，加上林鴻璋的背景，未來發展不容小覷。（圖／林榮芳攝）

▲暉騰建設過去相當低調，成立14年只推過3個案子，今年卻一口氣釋出3案，加上林鴻璋的背景，未來發展不容小覷。

暉騰建設過去十多年來僅推3案，今年，一口氣在新北和基隆推出3大案，總銷達140億元，其中基隆「暉騰織・光霽」就達83億元，成為七堵史上最大案；另2案「暉騰昕」與「暉騰靚」則位於三重，將在近日公開。

眾人好奇，為何在景氣低迷中大動作推案，林鴻璋表示，現在市場投機噪音已減少、回歸剛需市場，高品質建案更容易勝出。基於對市場經驗的判斷，他認為房市已「去蕪存菁」，且看準AI產業帶動的房市剛性需求，在精準選址及精工品質下選擇「危機入市」。

而他也反覆強調希望能蓋好房子，對於媒體詢問目前房市以及未來規畫、營運目標，似乎都不是他所在意的重點。「做開發這事情是一個興趣，基於它是我的興趣及嗜好，我會一直做下去」，他笑稱自己也在「賭」，「賭輸了就鼻子摸摸，也得認帳！」

不論市場好壞，林鴻璋底氣十足，他正是未在媒體前公開露臉過的林堉璘四公子，氣場像極了父親林堉璘。雖然開場第一印象給人強勢霸道，但記者會上談笑間偶露笑容，形成反差親和感，讓現場氛圍稍稍和緩。

宏泰集團創辦人林堉璘（左2）被譽為「台灣地王」，與兄林堉琪（宏國集團創辦人）、弟林榮三（聯邦集團與自由時報創辦人）合稱「三重幫」，是台灣最具實力的政商家族之一。（圖／報系資料庫）

▲宏泰集團創辦人林堉璘（左2）被譽為「台灣地王」，與兄林堉琪（宏國集團創辦人）、弟林榮三（聯邦集團與自由時報創辦人）合稱「三重幫」，是台灣最具實力的政商家族之一。

三重幫林家包括林堉琪、林堉璘、林榮三三兄弟，分別手握宏國集團、宏泰集團及自由時報的聯邦集團。林堉璘生前共有3位妻子，共育有5個兒子及多位女兒。大房之子包括林鴻彬、林鴻熙、林鴻南，二房之子為林鴻璋（原名林鴻基），三房之子為林鴻森。7年前林堉璘辭世後，由大房三子林鴻南接下橫跨金融、建設的千億宏泰集團。

林堉璘辭世後，由大房三子林鴻南﹙右﹚接下宏泰集團。圖為林鴻南與三房之子林鴻森﹙左﹚及甲山林集團董事長祝文宇﹙中﹚。（圖／報系資料庫）

▲林堉璘辭世後，由大房三子林鴻南﹙右﹚接下宏泰集團。圖為林鴻南與三房之子林鴻森﹙左﹚及甲山林集團董事長祝文宇﹙中﹚。

林鴻璋在家族中算是較低調的人物，父親過世前就自行創業成立暉騰建設，淡出宏泰集團。根據經濟部公司登記資料顯示，暉騰建設成立於民國101年12月03日，迄今已創辦14年，股本達7億元。

鮮少在媒體曝光的他，去年意外躍上媒體版面，起因是林堉璘生前幾筆借名登記的土地，林鴻璋不願歸還宏泰建設，讓掌舵的哥哥林鴻南一狀告上法院。據媒體報導，林鴻璋不願歸還是因「不滿三哥林鴻南行事作風太過霸道」，再經過多年纏訴，最後林鴻璋態度軟化，仍地歸原主。

林鴻璋與媒體侃侃而談表示，他並非建築本科，而是商管畢業，但因從小受父親林堉璘影響，耳濡目染，所以對建築開發相當感興趣。對於父親，他不願多談，僅表示，「他是我的啟蒙老師，他的教育我們都放在心裡。」

至於暉騰目前的土地庫存，他強調，幾乎都是公司成立後才買進；知情人士也表示，林鴻璋和宏泰及哥哥的爭議已落幕。

會後，媒體也詢問他為何想召開記者會又遲遲未現身，他打趣回應，「本來我說不要（開記者會），結果一進來看到你們都在這，你們都來了，我也不能發脾氣。」原以為只有幾個記者來聊聊，卻變成他首場媒體處女秀，他則誇讚記者提問都很棒、很好玩。

林鴻璋低調多年，首次公開露臉，以鐵腕風格震懾全場，也讓暉騰建設的布局首度浮上檯面，這家年輕品牌建商實力雄厚，成為北台灣房市不可忽視的一股新勢力。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

