自由黃昏市場「吸金黑洞」釋出　月開30.5萬找租客

自由黃昏市場是高雄規模最大的黃昏市場，正對市場的7-ELEVEN孟新門市開幕至少16年，已成當地知名地標，沒想到今年初撤出，在地人都十分惋惜，屋主秒開30.5萬元重新招租，並被稱為「吸金黑洞三角窗」。

▲台灣人對超商依賴度高，7-ELEVEN孟新門市正對高雄規模最大的自由黃昏市場，今年初突然無預警歇業。（圖／記者張雅雲攝）

台灣人對超商依賴度高，7-ELEVEN孟新門市正對高雄規模最大的自由黃昏市場，根據《Google Maps》最早街景顯示，開店至少15年，在地人從小買到大，幾乎已成當地地標。今年初突然無預警歇業，不少民眾都相當錯愕，有在地人透露是因租約到期，屋主隨即開出月租30.5萬元重新招租。

▲屋主秒開30.5萬元重新招租，並被稱為「吸金黑洞三角窗」。（翻攝自《591房屋交易網》）

該店租賃、成交實登均未揭露，據查，屋主為自然人。根據租賃資料顯示，該店建坪84坪，換算租金單坪3630元，強調具地標型廣告效益，並被稱為「吸金黑洞三角窗」。

在地仲介透露，該區段鄰近巨蛋商圈，周邊餐飲、零售、連鎖品牌密集，屬於北高雄店面一級戰區，不過近年也陸續傳出部分老店撤出、租約到期後不續租的情況，商圈持續進行汰弱留強。

▲自由黃昏市場是高雄規模最大的黃昏市場，周邊店家相當密集。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市仲介公會副理事長陳揚智表示，自由路沿線商家林立，商圈成熟、集市效應強，近年租金漲幅也相當明顯，約有1~3成，其中大面寬、三角窗或醒目型店面的租金增幅更高。若以整體區域來看，透天店面1樓月租金行情約20萬元上下，單坪租金約2000~2500元，屬北高熱門商圈水準。

▲7-ELEVEN孟新門市舊址出租小檔案。（AI協作／記者張雅雲製作，經編輯審核）

陳揚智分析，近年超商體系持續調整展店策略與店型配置，若沿線停車不便、來客動線受限，或品牌朝複合式經營發展，都可能影響續租意願。他說：「這類變化也正在加速自由商圈洗牌，連鎖品牌如今不只看人流，更重視整體坪效與經營效率。」

