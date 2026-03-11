14期1月預售0成交　網諷：那麼大片還完敗

記者陳筱惠／台中報導

2年來台中房市體感降溫相當明顯。根據最新數據顯示，台中預售屋成交量不僅持續走低，1月份銷售與同期相比再砍3成。在政策調控與市場觀望情緒的雙重夾擊下，曾經炙手可熱的房市一級戰區14期，更是全區完敗。

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」

▲在政策調控與市場觀望情緒的雙重夾擊下，曾經炙手可熱的房市一級戰區14期，更是全區完敗。（圖／記者陳筱惠攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

全台房市走冷，銷售成交量每況愈下，根據實登揭露，台中市1月份預售屋成交筆數344筆，相對2025年1月493筆，相差3成，若與2024年的2365筆交易相比，買氣直墜冰窟。

細看成交個案部分，寶佳大軍的低價策略奏效，多個區域的交易領頭羊，為該集團其他個案帶頭衝，以行情低1成價格殺出，包含梧棲「協勝港心」8筆、清水「佳泰琢閱」11筆、潭子「聚佳豐美」5筆、烏日「櫻花大綻」9筆、西屯區「勝美上安」7筆、「和瑞文華樂章」18筆等。

▲台中預售屋成交量不僅持續走低，1月份銷售與同期相比再砍3成。（AI協作圖／記者陳筱惠製作，經編輯審核）

市場也出現相當兩極的狀況，高價部分則是西屯區「泰御 Sky Island」則是以8字頭單價，衝出10筆交易，七期豪辦「聯聚中衡大廈」則是以25筆交易奪冠，單價區間77萬元～93萬元，南屯區則是「亞昕織御」11筆交易拿下，單價落在68~75萬元。

不過目光轉到北屯區，1月份，整個北屯區成交僅10筆，跌破市場眼鏡，只比霧峰的8筆還要多2筆，其中佔地403公頃的14期重劃區，更是完敗，整個月0成交。

此事，也被眼尖網友拿出來討論，網友認為：「沒事，我只是要笑一下，14期那麼大片居然沒人成交，被13期屌打。」、「當初一堆吹北屯笑死，結果一坪跟南屯輸到快9萬了。」、「這種市況本來就回防蛋黃區，去看寶佳台中市區所有新案」、「價格又沒跌，喊心酸的喔」

對此，台中市建築經營協會市場資訊主委白洪章認為：「整體市況差有延續的狀況，包含過年期間整體來人來客人數也沒有比較顯著成長，開春也沒有開紅盤，目前市場尚未有好的訊息出來，開發商轉向長期抗戰，所有策略都相對保守，還在等待春燕。」

《地產詹哥老實說》EP298／房仲開Uber、30億豪宅錢坑、土方之亂 記者公開「新聞沒說的真相」



