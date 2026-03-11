ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

板橋難得低密度綠生活！遠揚之森A⁺進駐T-park　萬坪公園在家門口

▲▼遠揚之森A⁺,板橋,T-Park台北遠東通訊園區,中央公園,新北市立圖書館總館。（圖／取自影片）

▲遠揚之森A⁺座落T-park台北遠東通訊園區核心。（圖／取自影片，下同）

房產中心／綜合報導

在新北市人口密度最高的板橋區，繁華與擁擠往往僅有一線之隔。然而，在城市的繁響中，卻隱藏著一座綠覆率高達49%的智慧生態之城「T-ark台北遠東通訊園區」，這片土地以低密度、高綠覆的開發理念，為大台北地區勾勒出難能可貴的慢活環境，在眾多購屋族關注的目光中，指標建案「遠揚之森A⁺」憑藉其得天獨厚的地理位置，宣告入主這片城市綠洲。

「遠揚之森A⁺」的基地位置極具價值，緊鄰佔地1.2萬坪的中央公園，讓住戶出門即能擁抱滿眼綠意，園區內的生活配套亦相當成熟，新北市立圖書館總館提供豐富的文化養分，而亞東醫院則近在咫尺，為健康生活提供強力後盾，這種生活與生態共生的環境，在土地寸土寸金的板橋顯得尤為珍貴。

▲▼遠揚之森A⁺,板橋,T-Park台北遠東通訊園區,中央公園,新北市立圖書館總館。（圖／取自影片）

▲步行約1到2分鐘即可抵達捷運亞東醫院站，一站之隔便能接軌集高鐵、台鐵、捷運於一身的板橋車站。

交通動能更是該案的一大亮點，住戶僅需步行約1到2分鐘即可抵達捷運亞東醫院站，一站之隔便能接軌集高鐵、台鐵、捷運於一身的板橋車站，對於通勤族而言，開車約3分鐘即可串聯台65線快速道路，軌道與國道交織出的便利交通網絡，讓住戶能輕鬆暢行大台北。

▲▼遠揚之森A⁺,板橋,T-Park台北遠東通訊園區,中央公園,新北市立圖書館總館。（圖／取自影片）

▲基地旁即為規劃中的商場預定地，加上未來泰板輕軌的串聯計畫，未來潛力不容小覷。

此外，未來發展潛力更是不容小覷，基地旁即為規劃中的商場預定地，加上未來泰板輕軌的串聯計畫，在「商場」與「雙捷運」的雙重催化下，預期將為該區資產價值帶來強大的支撐力。

針對首購與換屋族群，「遠揚之森A⁺」特別推出了39坪的樣品屋設計，設計師以「廣闊尺度」為核心，透過通透的平面處理，消弭了空間的隔閡感，創造出如律動般的流暢動線。從玄關轉折進入客廳，視覺感受呈現出「先縮後放」的層次感，寬敞的客餐廳區域成為家庭生活的主舞台，室內運用大面落地窗引入豐沛的自然光，與整體的黑、白、灰基底相輔相成，在材料上巧妙結合了木皮、石材與金屬，營造出明亮卻具備豐富層次、洗鍊且不失溫潤的居住氛圍。

▲▼遠揚之森A⁺,板橋,T-Park台北遠東通訊園區,中央公園,新北市立圖書館總館。（圖／取自影片）

▲39坪的樣品屋寬敞的客餐廳區域與自然採光豐沛，居住氛圍明亮又有層次。

臥室空間同樣表現優異，兩間臥室均擁有奢侈的大面採光，讓住戶早晨能在陽光中喚醒，夜晚則能飽覽城市燈火，空間配置兼顧了舒適尺度與收納機能，而書房空間則保留了極大的彈性，能隨著家庭成員在不同人生階段的需求自由轉換，這是一個既能承載優雅生活，也能陪伴家庭共同成長的質感空間。

對於追求更高自由度與生活質感的家庭，50坪的樣品屋展現了截然不同的居住樣貌，不以追求緊湊的坪效為目標，而是透過多功能複合場域的設計，重新定義大坪數住宅的奢華感，空間規劃上將廚房視為機能核心向外延伸，利用開放式的中島體串聯起客廳與餐廳空間，這種設計大幅減少了公領域的隔閡感，讓家人在下廚、用餐與休憩時的互動更加親密且富有彈性。

▲▼遠揚之森A⁺,板橋,T-Park台北遠東通訊園區,中央公園,新北市立圖書館總館。（圖／取自影片）

▲50坪的樣品屋有良好的採光與充足的室內量能，是真正理解現代家庭需求的居住提案。

風格設計上則採納了內斂的新古典語彙，主臥室特別採用玉砂玻璃設計引入自然光線，營造出一種溫潤且細膩的空間意象，四間臥室均擁有良好的採光與充足的室內量能，為家庭的未來階段預留了充分的彈性空間，是真正理解現代家庭需求，並為日常生活創造餘裕的居住提案。

▲▼遠揚之森A⁺,板橋,T-Park台北遠東通訊園區,中央公園,新北市立圖書館總館。（圖／取自影片）

▲「遠揚之森A⁺」處處展現了建商對於居住品質的堅持。

「遠揚之森A⁺」以其絕佳的49%綠覆率環境、步行可達的捷運利多，以及針對不同家庭需求量身打造的精緻房型，在板橋房市中脫穎而出，無論是39坪的洗鍊雅致，或是50坪的優雅從容，都展現了建商對於居住品質的堅持，在T-park 園區持續發展與輕軌建設的加持下，「遠揚之森A⁺」無疑是現階段追求高品質生活的家庭，最值得親自體驗的理想生活。

了解更多「遠揚之森A+」 
坪數規劃｜26·38·50坪 2-4房 
預約專線｜（02）8967-5888 
接待會館｜新北市板橋區高爾富路 
官方網站｜www.newland.tw/one/ECOPARK2

