亞昕攜手2建商推中和百億大案　姚政岳：順銷要搭配讓利

▲▼ 中和建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲今（11日）中和指標新案「豐森大境」舉行開工動土典禮 。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

房市大環境不佳，但新北中和仍繳出不錯成績。今（11日）中和指標新案「豐森大境」舉行開工動土典禮，亞昕董座姚政岳受訪表示，只要地點、產品正確，搭配讓利，仍能順銷；海悅董座黃希文表示，通膨壓力超乎預期，消費者應趁現在買方市場超前布局。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？　內行揭銀行VIP潛規則

新北中和區房市表現亮眼，在前年央行919第七波管制後，中和「大同新紀元」繳出1年狂銷700戶成績，此外「漢皇方圓」單價衝破120萬元，創下區域史上新高價。

今（11日）中和指標新案「豐森大境」舉行開工動土典禮，該案位於鄰近捷運景安站，基地面積2146坪，由3家建商合作興建，分別為亞昕國際開發、家泰建設、寶亞建設。

面對當前房市大環境不佳，亞昕國際開發董事長姚政岳表示：「中和人口密集、購屋需求強勁，許多新案單價足以挑戰3位數，現在只要是好的地點、產品，搭配讓利，都相當有機會。以豐森大境來說，開價8字頭，反應不錯。」

據現場代銷說法，「豐森大境」總共規劃446戶、沒有地主戶，總銷約100億元，坪數規劃1~3房，總價帶落在1200~2600萬元。代銷觀察：「目前買盤在地客比例高達7~8成，主因是景安、南勢角一帶，新案太稀缺了。」

▲▼ 中和建案 。（圖／記者項瀚攝）

▲「豐森大境」由3家建商合作興建，分別為亞昕國際開發、家泰建設、寶亞建設。（圖／記者項瀚攝）

至於整體房市，海悅國際開發董事長黃希文表示：「現在是買方市場，消費者可以從從容容買到合適的房子，另一方面當前通膨壓力超乎預期，但受限當前房市景氣，開發商無法反映成本，這時候就是購屋族要好好把握的時機了，提早布局。」

黃希文觀察：「目前雙北蛋黃區的遞延性買盤已慢慢可以看見，而本次討論的中和地區，具人口、交通紅利，以長期置產的角度，具增值條件與空間。」

關鍵字：中和新建案豐森大境景安亞昕姚政岳家泰寶亞海悅黃希文

