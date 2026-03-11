日月光新廠動土創千人就業　專家曝一區房價最親民

▲全球半導體封裝測試龍頭日月光投控（3711）加碼高雄，11日舉行楠梓科技產業園區第3園區廠房大樓動土。（圖／日月光提供）

記者張雅雲／高雄報導

全球半導體封裝測試龍頭日月光投控（3711）加碼高雄，11日舉行楠梓科技產業園區第3園區廠房大樓動土，砸178億元興建智慧運籌中心與先進製程測試大樓，預計2028年第2季完工。信義房屋專家表示，第3園區生活機能仰賴楠梓車站、後勁一帶，吸引通勤人口購屋。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則

[廣告]請繼續往下閱讀...

日月光11日舉行楠梓科技第3園區廠房大樓動土，總投資金額達新台幣178億元，預計2028年第2季完工；日月光表示，新廠啟用後可創造約1470個就業機會，園區完工後平均每公頃年產值估達46.3億元。

日月光資深副總洪松井表示，第3園區聚焦「智慧運籌＋先進封裝測試」2大核心，將強化高階封裝與測試量能，以因應AI世代對高效能晶片的需求成長，預計興建2棟建物，規模為地上8層、地下1層。

其中「智慧運籌中心」將建置整合收發料全流程的自動化庫區，涵蓋物料收發、倉儲管理與生產配送等功能；「先進製程測試大樓」則聚焦AI與高效能運算（HPC）帶動的高階封裝與模組化需求，打造整合式測試與系統驗證平台，提供一站式測試服務，加速產品導入並提升品質控管效率。

▲楠梓科技產業園區第3園區，最近的成熟生活圈仍是楠梓車站、後勁生活圈。（圖／記者張雅雲攝）

信義房屋後昌店專員黃則翔表示，楠梓第3園區所在區段大致位於楠梓南側、靠近仁武交界處，周邊鄰近國道1號，若從居住與採買機能來看，最近的成熟生活圈仍是楠梓車站、後勁生活圈，未來新增就業人口進場後，購屋需求還是會先往既有生活圈靠攏。

黃則翔分析，後勁、楠梓車站周邊透天、大樓都有，其中透天占比高，舊透天仍是主流。若是巷內、坪數較小的老透天，屋齡多約30~40年，總價約落在600~800萬元；若條件較佳、地段較好的透天，多數總價已站上1000萬元，部分甚至約1500萬元左右。

區域大樓屋齡以30年以上最多，單價15~20萬元，整修過的物件成交價近20萬元，未整理者則多在15萬元上下。至於屋齡10年左右的大樓，成交單價約25~29萬元，明顯與舊大樓拉開價差。黃則翔說：「不過目前生活圈素地有限，即使日月光設廠再添題材，附近可直接受惠的新案其實不多，買氣仍會回到高雄大學特區、橋頭的高雄新市鎮等供給相對完整區域。」

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則

信義房屋更多相關新聞