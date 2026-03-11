ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

台北車站輸了！全台最賺錢車站是「它」年收30億　很多人專程去逛街

板橋車站商場全年營收已突破30億元。（圖／報系資料照）

▲板橋車站商場全年營收已突破30億元。（圖／CTWANT資料照）

圖文／CTWANT

台北車站每日人流量高達60萬人次，向來被視為台灣軌道經濟的重要據點。不過最新百貨業者數據顯示，2025年板橋車站商場全年營收已突破30億元，正式超越台北車站商場，成為目前全台營收最高的車站型商場，軌道商業版圖出現變化。

台北車站商場目前由微風集團營運，至今已接近20年，現行合約將於今年7月到期。台鐵日前正式公告重新招商，範圍涵蓋台北車站2樓、1樓以及地下1樓，總樓地板面積約4325坪。根據招商條件，新營運商營運期最長為「15＋8」年，並要求投資金額不得低於7.65億元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵表示，招商案將於3月20日截止收件，之後將進入資格審查與評選程序，若流程順利，最終結果最快可望在5月公布。此次招商吸引約10家業者投標，也讓台北車站商場未來營運模式備受市場關注。

雖然台北車站擁有全台最高人流量，但近年商場營收卻未同步成長。業界指出，台北車站商場業態以餐飲為主，主要服務通勤族與旅客的即時需求，使得消費者停留時間相對較短，難以形成長時間購物與消費行為，導致整體營收表現出現微幅衰退，未能突破30億元。

相較之下，每日進出人流約16萬人次的板橋車站，商場營收已連續3年成長，去年正式突破30億元門檻，躍居全台車站型商場營收第一。

板橋車站商場由環球購物中心（Global Mall）負責營運，整體商場面積約6000坪。營運策略上將不同樓層區隔出不同客群，B1流通層主要鎖定通勤族，設置外帶餐飲、咖啡與伴手禮店鋪，滿足快速消費需求。

而非流通層的1樓與2樓則導入大型零售品牌與生活型商店，包括新北市規模最大的無印良品（MUJI）門市，以及多家家居與生活風格品牌，吸引周邊居民專程前往消費。透過兼顧通勤客與目的型消費族群，成功帶動整體零售業績持續成長。

延伸閱讀
小姐回熙娣2／獨家直擊！紅毯大排場遭派翠克突襲「強抱」　小S復工展現驚人體力
人妻剛考到駕照　年輕尪暖心陪練車「被甩到腦梗塞」！醫生揭原因
原始連結

關鍵字：板橋車站周刊王

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

大統百貨拆屋還地　地價每坪380萬創高雄史上次高

高雄人最熟悉的大統百貨，1975年開幕，營業半世紀，因土地租約到期，即將拆屋還地，不少高雄人都相當惋惜。根據最新實登，百貨建物所在的其中1筆土地，僅19.7坪，今年1月成交價高達7471.8萬元，換算單價380萬元，創高雄有史以來地價次高。

4分鐘前

浴室鏡子變髒怎處理？家事達人曝用「1便宜好物」：防霧還不沾垢

浴室鏡子長期接觸水氣，常常變得霧濛濛又佈滿水垢，許多人會購買玻璃清潔劑處理。不過家事達人陳映如分享，只要一塊乾肥皂和一條乾抹布，就能讓鏡子恢復乾淨明亮，甚至還能減少起霧，簡單又省錢。

11分鐘前

客廳總覺得少了點什麼？「這本書」成居家佈置的風格關鍵

很多人在佈置客廳時都有同樣的感覺。沙發、地毯與燈光都已經搭配完成，空間看起來乾淨舒服，但總覺得少了一點能讓整個氛圍「完成」的元素。對不少設計師與生活風格愛好者來說，答案往往不是再添一件家具，而是放一本書在桌上。

19分鐘前

板橋難得低密度綠生活！遠揚之森A⁺進駐T-park　萬坪公園在家門口

在新北市人口密度最高的板橋區，繁華與擁擠往往僅有一線之隔。然而，在城市的繁響中，卻隱藏著一座綠覆率高達49%的智慧生態之城「T-park台北遠東通訊園區」，這片土地以低密度、高綠覆的開發理念，勾勒出慢活環境，在眾多購屋族關注的目光中，指標建案「遠揚之森A⁺」憑藉其得天獨厚的地理位置。

29分鐘前

曝建築業獲利從40%剩12%　姚連地嗆：政府不能只坐辦公室

3月19日即將召開的央行理監事會，今（11）日手握台中超過500億元案量的亞昕集團總裁姚連地回到臺中市建築經營協會主辦的大師講座，席間他認為房市唯一因素是政策，也提出政府不能只坐辦公室，要面對現實與傾聽業者與消費者心聲。

44分鐘前

日月光新廠動土創千人就業　專家曝一區房價最親民

全球半導體封裝測試龍頭日月光投控（3711）加碼高雄，11日舉行楠梓科技產業園區第3園區廠房大樓動土，砸178億元興建智慧運籌中心與先進製程測試大樓，預計2028年第2季完工。信義房屋專家表示，第3園區生活機能仰賴楠梓車站、後勁一帶，吸引通勤人口購屋。

1小時前

【廣編】昭揚建築×奎士咖啡打造藝文首間快閃精品店　引爆生活風格話題

桃園藝文特區再添指標性亮點！深耕桃園超過二十年的昭揚建築，近日正式揭幕「昭揚藝文建築館」。這座空間不僅展示了品牌多年來的建築成果與城市發展軌跡，更同步公開備受矚目的「2026全新版圖計畫」，正式宣告其在桃園市中心與各大重劃新區的多元化佈局，展現其精準的選地哲學與對城市動能的敏銳洞察。

2小時前

【廣編】璟都航空城3/10正式上樑　璟都建設全新代表作見證國門新地標

2026北台灣最備受矚目的指標大案「璟都航空城」正式迎來上樑大典，工程進度順利邁入全新里程碑。「璟都航空城」坐擁台灣史上最大開發計畫「桃園航空城」的兆元量能、以及大園體育園區的 宜居話題，近擁喜來登商圈完美生活機能；交通機能更是一大亮點。

2小時前

【廣編】元利信義聯勤　2025成交量價雙指標領跑

在央行信用管制與限貸政策持續影響下，台北高端住宅市場進入結構調整期。然而，具備稀缺條件的核心資產吸附力依舊強勁。位於大安森林公園第一排的指標豪宅「OneParkTaipei元利信義聯勤」在2025年交出亮眼成績，不僅成交戶數達雙位數，近期更傳出神祕高資產客以8.1億元現金、無貸款方式一次購入兩戶。

3小時前

台北車站輸了！全台最賺錢車站是「它」年收30億　很多人專程去逛街

台北車站每日人流量高達60萬人次，向來被視為台灣軌道經濟的重要據點。不過最新百貨業者數據顯示，2025年板橋車站商場全年營收已突破30億元，正式超越台北車站商場，成為目前全台營收最高的車站型商場，軌道商業版圖出現變化。

4小時前

志效.Momo跳＜THAT’S A NO NO＞　ITZY全員現身留言區！

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

台灣地王「三重幫」四公子首度露..

昔最強夜市跌落神壇？　整排店面..

台北車站輸了！全台最賺錢車站是..

女鞋大亨敦南豪宅賣了　抱13年..

房東請辭！年收264萬金雞母　..

馬英九愛店熄燈！「原鄉牛肉麵」..

愛店突收攤！她問到「一個月租金..

名醫也扛不住！買3700萬房補..

「平價宅」來了！　123萬溫泉..

台中「土地交易王」出爐　13期..

ETtoday房產雲

最新新聞more

大統百貨拆屋還地　地價每坪38..

浴室鏡子變髒怎處理?家事達人曝..

這本書成居家佈置的風格關鍵

遠揚之森A⁺進駐T-park　..

曝建築業獲利從40%剩12%　..

日月光新廠動土創千人就業　專家..

昭揚建築×奎士咖啡打造藝文首間..

璟都建設全新代表作見證國門

元利信義聯勤　2025成交量價..

台北車站輸了！全台最賺錢車站是..

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366