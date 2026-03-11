台北車站輸了！全台最賺錢車站是「它」年收30億　很多人專程去逛街

▲板橋車站商場全年營收已突破30億元。（圖／CTWANT資料照）

台北車站每日人流量高達60萬人次，向來被視為台灣軌道經濟的重要據點。不過最新百貨業者數據顯示，2025年板橋車站商場全年營收已突破30億元，正式超越台北車站商場，成為目前全台營收最高的車站型商場，軌道商業版圖出現變化。

台北車站商場目前由微風集團營運，至今已接近20年，現行合約將於今年7月到期。台鐵日前正式公告重新招商，範圍涵蓋台北車站2樓、1樓以及地下1樓，總樓地板面積約4325坪。根據招商條件，新營運商營運期最長為「15＋8」年，並要求投資金額不得低於7.65億元。

台鐵表示，招商案將於3月20日截止收件，之後將進入資格審查與評選程序，若流程順利，最終結果最快可望在5月公布。此次招商吸引約10家業者投標，也讓台北車站商場未來營運模式備受市場關注。

雖然台北車站擁有全台最高人流量，但近年商場營收卻未同步成長。業界指出，台北車站商場業態以餐飲為主，主要服務通勤族與旅客的即時需求，使得消費者停留時間相對較短，難以形成長時間購物與消費行為，導致整體營收表現出現微幅衰退，未能突破30億元。

相較之下，每日進出人流約16萬人次的板橋車站，商場營收已連續3年成長，去年正式突破30億元門檻，躍居全台車站型商場營收第一。

板橋車站商場由環球購物中心（Global Mall）負責營運，整體商場面積約6000坪。營運策略上將不同樓層區隔出不同客群，B1流通層主要鎖定通勤族，設置外帶餐飲、咖啡與伴手禮店鋪，滿足快速消費需求。

而非流通層的1樓與2樓則導入大型零售品牌與生活型商店，包括新北市規模最大的無印良品（MUJI）門市，以及多家家居與生活風格品牌，吸引周邊居民專程前往消費。透過兼顧通勤客與目的型消費族群，成功帶動整體零售業績持續成長。

