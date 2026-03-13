民團急籲「守護橋頭百頃綠地」 在地曝房價已跳漲

▲公民團體呼籲守護橋頭糖廠周邊即將消失的百頃森林綠地。（圖／森林城市協會提供）

記者張雅雲／高雄報導

高雄橋頭開發議題再掀討論，去年「高雄新市鎮第3期」開發案宣布重啟，開發面積約219公頃，規劃住宅區、商業區等住商機能。公民團體日前召開記者會，呼籲守護橋頭糖廠周邊即將消失的百頃森林綠地，專家透露，新市鎮景觀宅從1字頭已漲到4字頭。

內政部國土管理署與高雄市政府去年5月公告重啟「高雄新市鎮第3期開發案」，開發面積約219公頃，規劃住宅區、商業區等住商機能，並結合雙捷運站打造TOD（大眾運輸導向發展）商業核心。

不過，森林城市協會、打狗文史再興會社、台灣濕地保護聯盟、北高社大、高雄市教師工會、高雄市公民監督公僕行動聯盟等公民團體日前召開記者會，號召民眾參與3月21日「世界森林日」千人健走，呼籲守護橋頭糖廠周邊即將消失的百頃森林綠地，讓橋頭開發案再度掀起森林保留戰。

森林城市協會理事長莊傑任表示，橋頭糖廠周邊森林面積約百頃，約為大安森林公園的7倍，該區目前由台糖管理，都市計畫仍規劃部分土地未來可變更為建地，團體憂心，一旦依循既有都市計畫推動開發，森林與糖廠文化景觀恐面臨破壞，希望仿效紐約中央公園與澄清湖綠地模式，打造高雄旗艦級都市綠地。

▲隨著區域建設題材發酵，周邊房價近年已出現明顯變化，尤其景觀宅價格拉升最為顯著。（圖／記者張雅雲攝）

高雄市代銷公會理事長謝哲耀分析，橋頭新市鎮第3期開發案被視為北高雄未來最具規模的造鎮計畫之一，未來將串聯南科橋頭園區、捷運青埔站與新市鎮住商機能，形成新的居住與商業聚落。隨著區域建設題材發酵，周邊房價近年已出現明顯變化，尤其景觀宅價格拉升最為顯著。

謝哲耀透露，新市鎮景觀宅正對佔地95公頃、全台次大的高雄都會公園，過去推案速度不快，約2~3年才有一案推出，但公園第一排、景觀條件突出的基地相對稀有，因此房價表現一路墊高，根據實登，區域首棟景觀宅「森之丘」，2017年均價17萬元一路上漲，329檔期即將開案的「森花園」，已站上4字頭，漲幅相當驚人。

謝哲耀說：「新市鎮被市場視為『第2個美術館』，主因在於該區發展模式與高雄美術館特區相似，皆是以大型綠地為核心，先形塑生活環境與景觀價值，再逐步帶動區域房價上揚。」

