【廣編】元利信義聯勤　2025成交量價雙指標領跑

▲「元利信義聯勤」在2025年創下成交量與成交價雙奪冠的驚人買盤。

圖、文／元利建設_元利one park提供

在央行信用管制與限貸政策持續影響下，台北高端住宅市場進入結構調整期。然而，具備稀缺條件的核心資產吸附力依舊強勁。位於大安森林公園第一排的指標豪宅「OneParkTaipei元利信義聯勤」在2025年交出亮眼成績，不僅成交戶數達雙位數，近期更傳出神祕高資產客以8.1億元現金、無貸款方式一次購入兩戶。其中北棟22樓單價最高衝上267.2萬元，不僅刷新2025年豪宅單價紀錄，更連續五年蟬聯全台成屋豪宅首席地位。

根據實價登錄資料，該案2025年的成交並未集中於特定樓層，而是呈現高、中、低樓層全面去化的態勢。高樓層憑藉遼闊綠海與城市天際線吸引追求景觀的買方；中樓層兼顧視野與舒適度；低樓層則貼近樹海，滿足偏好安靜氛圍的客群。這反映出產品規劃的完整性，能精準對接不同高資產族群的生活需求與資產配置策略。

觀察買方結構，2025年金融業背景的高資產客戶比例明顯增加，主因是買方傾向將資金由高波動市場轉向具保值性的實體資產。大安森林公園首排的不可複製性，成為資金布局首選。此外，該年度成交中有近三成為既有客戶加購，主要用於家族傳承或第二代居住規劃，顯示出住戶對於品牌及社區物業服務的高度滿意度與信任感。

除了普立茲克獎大師設計的國際規格，該案以「高端物業服務」定義豪宅軟實力。提供從入住前的裝修諮詢到入住後的私廚餐飲、交通休閒安排等一站式體驗，進一步強化了居住品質。業界分析指出，在市場量縮與信用環境趨嚴下，該案仍能創下成交價量雙重指標，凸顯核心地段豪宅在土地供給近乎絕跡的市場中，具備極強的資產韌性與長期保值性。