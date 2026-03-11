【廣編】璟都航空城3/10正式上樑　璟都建設全新代表作見證國門新地標

▲璟都建設董事長黃國明（圖右）與總經理高林鋒在樑柱上簽名，順利完成璟都航空城新建工程上樑大典儀式。

圖、文／璟都建設提供

2026北台灣最備受矚目的指標大案「璟都航空城」正式迎來上樑大典，工程進度順利邁入全新里程碑。「璟都航空城」坐擁台灣史上最大開發計畫「桃園航空城」的兆元量能、以及大園體育園區的 宜居話題，近擁喜來登商圈完美生活機能；交通機能更是一大亮點，車行10分鐘銜接國道與台61線，鄰近機捷A15大園站，三站直達國門。產業量能坐擁世界樞紐。「璟都航空城」以地王身段樹立生活指標，改寫大園客運特區住宅品味；讓年輕世代第一次出手，就能卡位宜居保值的地段。

「璟都航空城」以4,147坪的地王尺度，座落萬坪生態公園第一排，打造國際級的湖濱菁英生活；更規劃超過30項全齡精品公設，休閒遊憩、餐飲派對、商務接待⋯功能面面俱到。

「璟都建設」深耕桃園，不只名列2024年北台灣10大推案建商，更蟬聯多年誠信建商指標，首創永久保修建築理念，積極融入綠能環保概念，建立與自然共生、共存，以人為本的建築作品，「璟都航空城」更祭出首付8萬的震撼輕鬆價，送家電付裝潢，更同步加碼成家禮，號召青年圓夢成家。