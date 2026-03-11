【廣編】昭揚建築×奎士咖啡打造藝文首間快閃精品店　引爆生活風格話題

▲昭揚建築跨界攜手CURISTACOFFEE奎士咖啡，於「昭揚藝文建築館」館內打造桃園首間精品快閃店。

圖、文／昭揚建築提供

桃園藝文特區再添指標性亮點！深耕桃園超過二十年的昭揚建築，近日正式揭幕「昭揚藝文建築館」。這座空間不僅展示了品牌多年來的建築成果與城市發展軌跡，更同步公開備受矚目的「2026全新版圖計畫」，正式宣告其在桃園市中心與各大重劃新區的多元化佈局，展現其精準的選地哲學與對城市動能的敏銳洞察。

本次揭幕最具話題性的焦點，莫過於昭揚建築跨界攜手來自台北101的精品咖啡品牌「CURISTACOFFEE奎士咖啡」，於館內打造桃園首間精品快閃店。雙方基於對「建築細節」與「咖啡美學」的共同堅持，成功將傳統的建築展示空間，轉型為結合休閒、藝術與深度交流的生活體驗場域。

為了慶祝桃園首店開幕，奎士咖啡特別研發桃園限定特調「桃緣水蜜桃咖啡歐雷」。這款限定飲品將桃園在地的清甜果香注入精品咖啡的優雅層次中，讓民眾在參訪建築館、了解未來居住願景的同時，能透過這一杯「桃園專屬」的味蕾饗宴，預約未來的講究生活。

昭揚建築強調，「昭揚藝文建築館」的定位不僅是品牌展示中心，更希望成為與城市互動的生活空間。透過這次與精品咖啡的強強聯手，不僅打破了傳統接待中心的框架，更讓建築銷售場域轉型為最具質感的藝文風景，引領大眾看見昭揚對未來生活的宏觀想像。