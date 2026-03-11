曝建築業獲利從40%剩12%　姚連地嗆：政府不能只坐辦公室

▲亞昕集團總裁姚連地認為，目前房市仍深受政策影響。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

3月19日即將召開的央行理監事會，今（11）日手握台中超過500億元案量的亞昕集團總裁姚連地，回到臺中市建築經營協會主辦的大師講座，席間他認為房市唯一因素是政策，也提出政府不能只坐辦公室，要面對現實與傾聽業者與消費者心聲。

亞昕集團總裁姚連地認為：「目前房市仍深受政策影響，但整體趨勢仍呈現量縮價穩，並預期2026年第二季至第三季市場有機會出現反轉。」

他直言：「近年不動產市場最大的變數就是政策，現在房地產業幾乎像過街老鼠，央行、內政部、財政部、金管會都在打房。」，多重管制讓市場買氣明顯降溫，變成首購無動力、換屋躺平的社會風氣。

他表示：「許多外界認為建商獲利驚人，但實際上去看上市櫃建商平均稅後利潤約僅12%至15%，而一個建案從購地、設計、申請建照、施工到交屋，往往需要5至6年時間，換算年化報酬並不算高，與過去7、80年代的40%比起來，其實現在建築業已經像傳統加工業，沒有大家想像那麼好賺。」

▲亞昕集團總裁姚連地預期2026年第二季至第三季市場有機會出現反轉。（圖／記者陳筱惠攝）

對於房價走勢，他認為台灣房價長期不易大幅下跌，主要原因在於土地供給有限。重劃區開發往往需要10年至20年時間才能形成供給，而都市更新整合難度高、配套不足，也讓供給增加速度有限。

同時，營建成本仍持續上升，包括建材多依賴進口，加上缺工問題嚴重，人工與工程費用都呈上升趨勢，「土地價格沒有下降、工資在漲、材料也在漲，成本堆疊後自然反映在房價上。政府不應該坐在辦公室，要走出來看看現況，應該先控制地價、再思考房價。」姚連地說。

目前集團事業體涵蓋亞昕國際開發、國原營造等關係企業，並投資商場與觀光飯店，包括新北林口的昕境廣場及林口亞昕福朋喜來登酒店；海外則於馬來西亞馬六甲打造鉑昕國際酒店與酒店式公寓開發案，成為營建業跨國企業代表之一。

對此，臺中市建築經營協會理事長紀樹能表示：「在缺工、成本攀升與政策變動等多重挑戰下，開發商必須跳脫單一住宅思維，具備全球資產配置視野與跨界整合能力，姚連地總裁的實戰經驗，將為中部建築業界帶來前瞻視角與轉型啟發。」

紀樹能同時也提到，面對市場循環：「亞昕目前採取的『333制』銷售策略，也對會員有影響，在過去景氣低迷時的經驗，建商最重要的是維持現金流，即預售階段先銷售約3成、興建過程再銷售3成，剩餘3成交屋後銷售，以降低市場波動風險。」

