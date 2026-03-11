▲客廳總覺得少了點什麼？「這本書」成居家佈置的風格關鍵 。（圖／記者王威智攝）

記者王威智／綜合報導

很多人在佈置客廳時都有同樣的感覺。沙發、地毯與燈光都已經搭配完成，空間看起來乾淨舒服，但總覺得少了一點能讓整個氛圍「完成」的元素。對不少設計師與生活風格愛好者來說，答案往往不是再添一件家具，而是放一本書在桌上。

這種被稱為 Coffee Table Book 的書籍，近年逐漸成為居家佈置的重要細節。顧名思義，它是擺在客廳茶几上的書。通常採用大開本設計，重視攝影、版面與封面質感，翻閱起來更像欣賞一本藝術作品。除了閱讀功能之外，它同時也是一件可以展示的風格物件。

在 Coffee Table Books 的出版世界中，義大利出版社 Rizzoli 幾乎是最具代表性的品牌之一。許多時尚與潮流品牌都曾與 Rizzoli 合作出版專書，例如 Supreme 與 UNDERCOVER 等品牌都推出過收藏級書籍，而日本潮流教父 藤原浩 也曾出版三本個人專書，成為設計迷與潮流愛好者家中常見的收藏。

另一個不能忽略的出版社是來自德國的 TASCHEN。品牌以藝術與攝影書籍聞名，其中最具代表性的作品之一，是記錄已故 Louis Vuitton 男裝創意總監 Virgil Abloh 與 Nike 合作企劃的精裝書《ICONS》。標誌性的綠色封面加上極簡設計，使這本書不只是一本文字紀錄，也成為許多客廳桌面上的視覺焦點。

然而，Coffee Table Books 買回家之後，真正影響空間氛圍的其實是「怎麼擺」。許多室內設計師在桌面佈置時都會使用一個簡單但經典的原則，也就是 視覺三角形。

視覺三角形是一種常見於藝術與空間陳列的構圖方式。透過三個不同高度的物件形成三角形結構，讓視線自然從底部延伸到頂端，畫面因此變得穩定而集中。當精裝書堆疊在底部，再搭配花器、雕塑或收藏小物，桌面就能自然形成層次。

書本本身其實是非常好的基礎元素。如果需要擺放較大型的裝飾物件，只要增加底部書籍的堆疊數量，就能重新建立平衡。當視覺結構越穩定，整體空間看起來也會越有質感。

除了精裝書之外，外文時尚雜誌也是許多人喜歡使用的陳列元素，因為封面設計簡潔且具有強烈視覺焦點，在桌面或書架上擺放時就像一幅平面藝術作品。搭配不鏽鋼茶几、鏡面托盤或潮流收藏小物，客廳角落就能多出一種具有設計感的生活氛圍。

如果只想在空間中做小範圍點綴，英國出版社 Welbeck 推出的 Little Book of 系列也是不少人的選擇。小尺寸精裝書既方便堆疊，也常被搭配香水、珠寶盒或藝術擺件使用，成為桌面佈置的細節亮點。