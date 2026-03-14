房市進入調整期！台中業者揭關鍵轉折　危老案首超重劃區

▲台中土地買方結構已出現變化，建商需求約占2至3成，自用型買方則約占6至7成，且危老都更整合型土地首度賣贏重劃區。（圖／記者陳筱惠攝）

記者陳筱惠／台中報導

面對房市進入新一輪調整期，台中資深土地開發業者春耕不動產透露，目前土地買方結構已出現變化，建商需求約占2至3成，自用型買方則約占6至7成，且危老都更整合型土地首度賣贏重劃區。

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則

[廣告]請繼續往下閱讀...

春耕不動產在此波景氣盤整下，全體採取蹲馬步的長線布局，在桃園航空城開發案維持高能見度，危老重建案件的案量也首度超越重劃土地，顯示在市場盤整期中，不動產市場仍有展現穩定成長的韌性，也反映高資產族群對優質土地資產的配置需求依然存在。

春耕不動產總經理張維良指出：「房地產市場本就具有循環特性，歷經多次景氣循環，每當市場出現波動，對團隊而言都是一次機會教育，目前土地買方結構已出現變化，建商需求約占2至3成，自用型買方則約占6至7成，因此依客戶需求量身打造的『客製化土地開發』案件比例將持續提高。」

▲隨著台中水湳經貿園區、13期與14期重劃區，逐步進入建設階段，土地開發團隊將成為串聯城市發展與資本市場的重要角色。（圖／記者陳筱惠攝）

張維良透露：「為回應客戶需求，春耕於2023年進軍桃園航空城並設立據點，首批拓展團隊更從台中北上開疆闢土，短短3年內成為桃園航空城土地開發市佔率第一的業者。」

除了重劃土地市場外，春耕也積極布局舊市區危老重建。雖然此類案件整合期長、開發流程較為複雜，但在2025年更出現關鍵轉折，危老開發案件也首度超越重劃區素地。

張維良分析：「對開發商而言，重劃區土地有著貸款、開工等限制，在景氣反轉下，現階段特別關注舊市區危老整合案，以及價格經過修正的精華地段土地，首要目標依序為商業區高容積土地、住宅用地。」

城市重劃趨勢中心執行長柯昇沛表示：「當房地產市場進入調整期時，土地開發專家的角色反而更加關鍵。土地開發並不只是單純的買賣交易，而是結合都市計畫、產業發展與資本布局的整合型專業。」

以台中來說，柯昇沛認為：「隨著台中水湳經貿園區、13期與14期重劃區，逐步進入建設階段，土地開發團隊將成為串聯城市發展與資本市場的重要角色。且每一次房市循環，都會重新定義土地的價值。」

《地產詹哥老實說》EP300／名醫也扛不住！買3700萬房補「2000萬差額」？ 內行揭銀行VIP潛規則