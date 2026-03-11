大統百貨拆屋還地　地價每坪380萬創高雄史上次高

▲高雄人最熟悉的大統百貨，1975年開幕，營業半世紀，因土地租約到期，即將拆屋還地。（圖／記者張雅雲攝）

記者張雅雲／高雄報導

高雄人最熟悉的大統百貨，1975年開幕，營業半世紀，因土地租約到期，即將拆屋還地，不少高雄人都相當惋惜。根據最新實登，百貨建物所在的其中1筆土地，僅19.7坪，今年1月成交價高達7471.8萬元，換算單價380萬元，創高雄有史以來地價次高。

大統百貨位於新興區五福二路，1975年開幕，當時一開幕就造成轟動，也是當時整個東南亞最大的百貨公司，1995年一場大火後空置10年，直到2006年改裝成「大統262」、2010年2月再以「大統五福店」的名稱重新開幕，不少南部人可說是從小逛到大。

今年初大統公告，隨土地租約期滿，大統五福店將結束階段性現況營運，3月初起，現址建物將依土地租賃合約進行拆除作業並還原為平面土地，陪伴高雄人半世紀的大統百貨正式走入歷史。

大統建物所在的土地地號，根據實登，1筆1313地號，原為吳姓自然人所有，1月出現轉手交易，土地僅19.7坪，成交價高達7471.8萬元，換算單價380萬元。並備註「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易；含租約。」

據查，新買家為合盈興業股份有限公司。根據經濟部公司登記資料，合盈興業監察人陳翠屏，同時也是大統百貨董事之一，2家公司董事會出現交集。

▲大統建物所在的土地地號，根據實登，土地僅19.7坪，成交價高達7471.8萬元，換算單價380萬元。並備註「親友、員工、共有人或其他特殊關係間之交易；含租約。」（圖／翻攝自實價登錄官網）

若與該區過往成交相比，該筆交易單價已一舉超越2024年永信建設大股東永碩投資取得五福三路透天店面時，換算單坪地價315萬元的紀錄，當時也被視為替公園首排土地價格定錨。如今這筆最新交易，再度刷新五福商圈地價新高，同時也寫下高雄有史以來次高地價紀錄。

高雄市代銷公會理事長謝哲耀表示，大統百貨正對中央公園，該地成交單價直接站上380萬元，已明顯突破區域既有認知，但基地面積僅19.7坪，總價仍相對可控。以目前市場條件來看，區域地價落在300~360萬元，若土地成交單價超過每坪300萬元，未來新案開價幾乎就是每坪60萬元起跳，否則很難支撐土地與營建成本。

知情人士透露，中央公園周邊店面與土地供給長期稀少，地主開價一向強勢，過去市場就曾傳出地主吳家有意處分土地，當時開價換算單價同樣站上380萬元。若以整體基地面積約1043.47坪估算，總價規模上看39億元，成交門檻相對偏高。

