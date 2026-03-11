浴室鏡子變髒怎處理？家事達人曝用「1便宜好物」：防霧還不沾垢

▲家事達人分享，一塊肥皂就可以簡單清潔浴室鏡子髒污。（翻攝臉書粉專「Sona Queen的生活筆記本」）

圖文／鏡週刊

浴室鏡子長期接觸水氣，常常變得霧濛濛又佈滿水垢，許多人會購買玻璃清潔劑處理。不過家事達人陳映如分享，只要一塊乾肥皂和一條乾抹布，就能讓鏡子恢復乾淨明亮，甚至還能減少起霧，簡單又省錢。

陳映如在臉書粉專「Sona Queen的生活筆記本」提到，日前看到姊姊為了清潔浴室鏡子，在櫃子裡翻找玻璃清潔劑，其實不必特別購買清潔產品，只要利用家裡常見的肥皂就能輕鬆完成清潔。

鏡子模糊又髒怎麼辦？

她指出，清潔方法相當簡單。首先拿一塊乾的肥皂或香皂，直接在乾燥的鏡面上劃幾道痕跡，過程中可以稍微用力，讓鏡面留下明顯的肥皂痕。接著準備一條乾抹布，最好是超細纖維布，再將鏡面上的肥皂痕均勻推開並擦拭。

擦拭時只要持續將肥皂痕抹平，直到鏡子表面完全看不到痕跡，就能恢復透明明亮的效果。陳映如也提醒，操作時肥皂與抹布都必須保持乾燥，香皂、手工皂或水晶肥皂都可以使用。

為什麼肥皂能防霧？

陳映如解釋，當肥皂被均勻推開後，鏡面會形成一層薄薄的保護膜，類似「上蠟」效果，不僅能讓鏡子看起來更乾淨，也能減少水氣凝結造成的起霧，同時降低污垢與水漬附著的機會。

另外，若鏡面已經出現難以清除的水垢，過去也有居家清潔專家建議，可以利用食用醋處理。將紙巾充分吸收醋後貼在鏡子上，再覆蓋保鮮膜避免蒸發，靜置一段時間後再擦拭，就有機會將頑固水垢去除。



