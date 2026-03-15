萬華小資女翻修老屋遇「裝修蟑螂」　付180萬慘變爛尾屋





▲小資族王小姐想翻新萬華老屋，但卻遇到「裝修蟑螂」。（圖／王小姐提供）

記者項瀚／台北報導

小資族王小姐想翻新萬華老屋，但卻遇到「裝修蟑螂」。她淚訴，廠商收了訂金、拆除工程完成後，垃圾還沒清完之際，再交付約180萬元款項後，就此後音訊全無，只留下爛尾屋，只能再掏腰包8萬元給木工師傅，先做了臨時門。目前已要提告了。

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小資女想翻修老宅，去年10月初透過網路裝修平台介紹，她說：「沒想到裝修公司先收取訂金90萬元後，完成拆除，之後對方垃圾未完成清運，再稱第二期、第三期工程將進場，於是再交付約180萬元後，查看進度表都是落後的，再約業者簽訂補充合約，重新約定施工期程，卻沒想到，業者竟找理由不願意溝通。」

她接著說：「後來有找到人，約來談卻意外發現承攬人連甘特圖施工表格都不會，此後音訊全無，只留下爛尾屋，被迫接受承攬人拿錢跑路的事實，只能先再再掏腰包8萬元給木工師傅，先做了臨時門。」

更讓小資女氣憤的是，致電平台卻都被冷回應，而業者留給她的契約資訊，按照地址寄發存證信函都被退回，她：「感嘆消費者權益就在何在？」目前這位受害人已要提告。

▲王小姐遇到「裝修蟑螂」，感嘆「消費者權益就在何在？」（圖／王小姐提供）

住保會顧問吳翃毅表示：「網路找資訊越來越方便的同時，卻讓民眾忽略平台的重要性，目前網路上這些平台收取裝修業者廣告費，並不會對廠商的資格、或是施工這部分有任何負責行為，往往是丟給消費者殘酷的事實，廠商和屋主之間的私人行為，屬民事糾紛，讓消費者自己看著辦。」

道理聯合法律事務所律師梁恩泰表示：「透過網路找裝修平台，若平台只是單純居間介紹的角色，後續裝修公司出問題了也無法回過頭來找平台求助或求償，因此最好能夠在契約明定平台有後續協助糾紛處理的義務。」

而針對裝修公司，梁恩泰表示：「要仔細檢視契約所定的付款期程是否合理，本案是很典型的收了高額定金、然後用很短的時間跟少量金錢完成拆除工程後就置之不理的案件。」

梁恩泰接著表示：「這時候屋主要依據契約條款或是民法規定跟裝修公司主張終止契約，並且請求裝修公司返還超收工程款的不當得利，後續才能找其他裝修公司接手工程。」

至於本次個案，吳翃毅表示：「屋主要能提出廠商有不履約的意圖，或是施用詐術而交付財產的證據，而從房屋施工現況，業者已有動工的事實，通常提告詐欺，被認定為民事糾紛而非詐欺。」

吳翃毅表示，平台業者善用「住保履約」，消費者將費用匯入信託專戶，按階段完工驗收後付款，將能避免收錢不施工，業者落跑的糾紛。