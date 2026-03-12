「江蕙概念股」賺飽飽　砸2.4億吃下民生社區銀行





▲「江蕙概念股」寬宏藝術（6596）以2.4億元購入民生社區中國信託銀行店面。（圖／記者項瀚攝）

記者項瀚／台北報導

「江蕙概念股」寬宏藝術（6596）去年賺飽飽，也出手購置不動產。最新實登揭露，該公司以2.4億元購入民生社區中國信託銀行店面。在地房仲表示，區域百坪以上的1樓店面相當稀有，成交單價190萬元並不貴。

被稱為「江蕙概念股」的寬宏藝術（6596），大型演唱會與音樂劇節目接連推出，2025年營收達30.9億元、稅後淨利達7.15億元，創下歷史新高，成為討論焦點。

賺飽飽的寬宏藝術也出手購置不動產，去年底該公司發布重訊，董事會決議以約2.43億元取得松山區不動產，建物面積127.6坪，但未揭露確切地點與標的物。

最新實價揭露，該物件即為民生東路五段上的1樓店面，現況為「中國信託銀行富錦分行」，目前還在營業中，成交總價為2億4255萬元，換算單價約190萬元。據寬宏藝術重訊公告顯示，購置原因為：「因應公司長遠發展與規劃。」

▲本次交易店面位於民生圓環地段，人潮效益不錯。（圖／記者項瀚攝）

中信房屋松山民生加盟店長林逸群表示：「該店面位於海華廣場1樓，屬於民生社區圓環地段，人潮效益不錯，此區聚集了許多銀行，包括中信、國泰、陽信、元大等等，頗具群聚效應，租約穩定，以中信來說開業至少10年了。」

林逸群分析：「民生社區大多為老舊公寓，1樓店面把所有增建算進去頂多70坪，而本次交易的中信店面達127坪，這種坪數在區域相對少見，也頗具優勢，成交總價2.43億元、單價190萬元並不貴。」

樂見商用不動產總經理韋昀廷表示：「對於房東來說，銀行租客就是一個相當穩定的金雞母，事實上不少上市櫃公司有多餘的現金水位時，會購置不動產收租，本次寬宏藝術應就是如此，以其業種來說，基本上應無店面自用需求。」

韋昀廷指出：「區域店面租金單價抓4000元，以該店面來說每月推估52萬元，換算租金投報達2%以上，又是穩定的租客，是置產客可以接受的條件。」

▲寬宏藝術購置民生社區店面分析整理。（AI協作圖／記者項瀚製作，經編輯審核）

