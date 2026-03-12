央行打房意外抄熱「海外置產」　2熱區曝光

▲近年海外房地產展銷與投資說明會頻繁登場，日本與東南亞等市場成為國人海外置產的主要熱區。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

隨著全球金融環境進入利率循環調整階段，投資人對於分散風險與資產配置的需求持續升溫，而台灣央行持續打房，海外置產熱潮也隨之擴大，從各大五星級飯店到專業展覽中心，日本、東南亞等地的不動產展銷與投資說明會密集登場，顯示海外房地產正逐漸成為資金配置的重要標的。

根據玉山銀行與KPMG安侯建業發布的《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，全球市場於疫情後，受到景氣復甦狀況與地緣政治因素帶來不確定影響，使投資人更加重視風險的分散，此狀況亦影響了高淨值顧客在資產配置的決策。

根據報告模型推估，台灣民眾的個人境外資產配置比例與財富水準呈現顯著正相關；而調查其未來考慮增加或計劃配置境外投資的資產類別，不動產以29%排名第4，僅次於債券、股票與衍生性及結構性商品。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，國內房價居高不下，交易稅額也不低，租屋投報與轉手獲利也稀釋，當前房市又走衰，仍有意不動產投資者就可能放眼海外，亦一直有認為政經局勢不穩而轉國外置產的情況。

其中亞洲市場一直為國人海外置產的重要熱區，以日本為例，受日圓貶值與觀光復甦帶動，近年吸引不少海外買家關注，東京與大阪等都市圈需求持續升溫；另一方面，東南亞市場則憑藉人口紅利與產業投資帶動，如泰國曼谷、越南胡志明市與馬來西亞吉隆坡等城市，也被投資人視為具有成長潛力的置產地點。

陳炳辰說，國人看中海外房地產不脫具備價格、稅額低，或出租投報佳、轉手有獲利等投資效益，也會有休閒度假與個人喜好因素，因此如地緣熟悉性高的日本、房價平實的東南亞成為熱門選項，又如美國、加拿大亦有因子女教育或政經穩定而常有前進購屋趨勢。



