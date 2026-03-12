ETtoday新聞雲手機版新聞雲 apps新聞訂閱

央行打房意外抄熱「海外置產」　2熱區曝光

近年海外房地產展銷與投資說明會頻繁登場，日本與東南亞等市場成為國人海外置產的主要熱區。（示意圖）

▲近年海外房地產展銷與投資說明會頻繁登場，日本與東南亞等市場成為國人海外置產的主要熱區。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

隨著全球金融環境進入利率循環調整階段，投資人對於分散風險與資產配置的需求持續升溫，而台灣央行持續打房，海外置產熱潮也隨之擴大，從各大五星級飯店到專業展覽中心，日本、東南亞等地的不動產展銷與投資說明會密集登場，顯示海外房地產正逐漸成為資金配置的重要標的。

根據玉山銀行與KPMG安侯建業發布的《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，全球市場於疫情後，受到景氣復甦狀況與地緣政治因素帶來不確定影響，使投資人更加重視風險的分散，此狀況亦影響了高淨值顧客在資產配置的決策。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據報告模型推估，台灣民眾的個人境外資產配置比例與財富水準呈現顯著正相關；而調查其未來考慮增加或計劃配置境外投資的資產類別，不動產以29%排名第4，僅次於債券、股票與衍生性及結構性商品。

住展雜誌發言人陳炳辰指出，國內房價居高不下，交易稅額也不低，租屋投報與轉手獲利也稀釋，當前房市又走衰，仍有意不動產投資者就可能放眼海外，亦一直有認為政經局勢不穩而轉國外置產的情況。

其中亞洲市場一直為國人海外置產的重要熱區，以日本為例，受日圓貶值與觀光復甦帶動，近年吸引不少海外買家關注，東京與大阪等都市圈需求持續升溫；另一方面，東南亞市場則憑藉人口紅利與產業投資帶動，如泰國曼谷、越南胡志明市與馬來西亞吉隆坡等城市，也被投資人視為具有成長潛力的置產地點。

陳炳辰說，國人看中海外房地產不脫具備價格、稅額低，或出租投報佳、轉手有獲利等投資效益，也會有休閒度假與個人喜好因素，因此如地緣熟悉性高的日本、房價平實的東南亞成為熱門選項，又如美國、加拿大亦有因子女教育或政經穩定而常有前進購屋趨勢。


更多鏡週刊報導
海外購屋掀熱潮／海外置產潛藏隱形風險　專家提醒投資前須全面評估
裕日車新車發售轉守為攻　冷靜觀望美伊戰爭與油價變動
國票金若發生「超額提名」　委託書大戰4月底開打

關鍵字：鏡週刊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀

火鍋名店撤出「33命火場」2年　房東月開40萬招租難

松江路上一間位於2樓店面，過去曾是著名的「論情西餐廳」，於1993年發生火災悲劇，導致33人死亡。該店面於2018由名店「川巴子火鍋」承租，再次成為焦點，不過其熄燈撤出已近2年，目前仍空置中，租金價碼曝光，每月開價40萬元。

1小時前

央行打房意外抄熱「海外置產」　2熱區曝光

隨著全球金融環境進入利率循環調整階段，投資人對於分散風險與資產配置的需求持續升溫，而台灣央行持續打房，海外置產熱潮也隨之擴大，從各大五星級飯店到專業展覽中心，日本、東南亞等地的不動產展銷與投資說明會密集登場，顯示海外房地產正逐漸成為資金配置的重要標的。

3小時前

大統百貨拆屋還地　地價每坪380萬創高雄史上次高

高雄人最熟悉的大統百貨，1975年開幕，營業半世紀，因土地租約到期，即將拆屋還地，不少高雄人都相當惋惜。根據最新實登，百貨建物所在的其中1筆土地，僅19.7坪，今年1月成交價高達7471.8萬元，換算單價380萬元，創高雄有史以來地價次高。

16小時前

浴室鏡子變髒怎處理？家事達人曝用「1便宜好物」：防霧還不沾垢

浴室鏡子長期接觸水氣，常常變得霧濛濛又佈滿水垢，許多人會購買玻璃清潔劑處理。不過家事達人陳映如分享，只要一塊乾肥皂和一條乾抹布，就能讓鏡子恢復乾淨明亮，甚至還能減少起霧，簡單又省錢。

16小時前

客廳總覺得少了點什麼？「這本書」成居家佈置的風格關鍵

很多人在佈置客廳時都有同樣的感覺。沙發、地毯與燈光都已經搭配完成，空間看起來乾淨舒服，但總覺得少了一點能讓整個氛圍「完成」的元素。對不少設計師與生活風格愛好者來說，答案往往不是再添一件家具，而是放一本書在桌上。

16小時前

板橋難得低密度綠生活！遠揚之森A⁺進駐T-park　萬坪公園在家門口

在新北市人口密度最高的板橋區，繁華與擁擠往往僅有一線之隔。然而，在城市的繁響中，卻隱藏著一座綠覆率高達49%的智慧生態之城「T-park台北遠東通訊園區」，這片土地以低密度、高綠覆的開發理念，勾勒出慢活環境，在眾多購屋族關注的目光中，指標建案「遠揚之森A⁺」憑藉其得天獨厚的地理位置。

16小時前

曝建築業獲利從40%剩12%　姚連地嗆：政府不能只坐辦公室

3月19日即將召開的央行理監事會，今（11）日手握台中超過500億元案量的亞昕集團總裁姚連地回到臺中市建築經營協會主辦的大師講座，席間他認為房市唯一因素是政策，也提出政府不能只坐辦公室，要面對現實與傾聽業者與消費者心聲。

17小時前

日月光新廠動土創千人就業　專家曝一區房價最親民

全球半導體封裝測試龍頭日月光投控（3711）加碼高雄，11日舉行楠梓科技產業園區第3園區廠房大樓動土，砸178億元興建智慧運籌中心與先進製程測試大樓，預計2028年第2季完工。信義房屋專家表示，第3園區生活機能仰賴楠梓車站、後勁一帶，吸引通勤人口購屋。

18小時前

【廣編】昭揚建築×奎士咖啡打造藝文首間快閃精品店　引爆生活風格話題

桃園藝文特區再添指標性亮點！深耕桃園超過二十年的昭揚建築，近日正式揭幕「昭揚藝文建築館」。這座空間不僅展示了品牌多年來的建築成果與城市發展軌跡，更同步公開備受矚目的「2026全新版圖計畫」，正式宣告其在桃園市中心與各大重劃新區的多元化佈局，展現其精準的選地哲學與對城市動能的敏銳洞察。

18小時前

【廣編】璟都航空城3/10正式上樑　璟都建設全新代表作見證國門新地標

2026北台灣最備受矚目的指標大案「璟都航空城」正式迎來上樑大典，工程進度順利邁入全新里程碑。「璟都航空城」坐擁台灣史上最大開發計畫「桃園航空城」的兆元量能、以及大園體育園區的 宜居話題，近擁喜來登商圈完美生活機能；交通機能更是一大亮點。

19小時前

錄節目脫口「出生在東南亞」　張凌赫轟歧視雙語道歉

東森房屋 精選好屋

讀者迴響

熱門新聞

浴室鏡子變髒怎處理?家事達人曝..

台灣地王「三重幫」四公子首度露..

台北車站輸了！全台最賺錢車站是..

台中「土地交易王」出爐　13期..

昔最強夜市跌落神壇？　整排店面..

「平價宅」來了！　123萬溫泉..

女鞋大亨敦南豪宅賣了　抱13年..

剛結束20年噩夢！高雄車站又迎..

央行打房意外抄熱「海外置產」　..

大統百貨拆屋還地　地價每坪38..

ETtoday房產雲

最新新聞more

火鍋名店撤出「33命火場」2年..

央行打房意外抄熱「海外置產」　..

大統百貨拆屋還地　地價每坪38..

浴室鏡子變髒怎處理?家事達人曝..

這本書成居家佈置的風格關鍵

遠揚之森A⁺進駐T-park　..

曝建築業獲利從40%剩12%　..

日月光新廠動土創千人就業　專家..

昭揚建築×奎士咖啡打造藝文首間..

璟都建設全新代表作見證國門

我要投稿 | 人才招募 | 關於我們| 廣告刊登/合作提案 | 客服信箱 | 服務條款 | 隱私權政策 | 著作權聲明 | 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366