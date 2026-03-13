台中房價高掛！「快道宅」崛起　2房預算升級格睿別墅人生

▲隨著台中核心區房價攀升，蛋黃區站上6字頭，不少購屋族，開始將目光投向30分鐘通勤圈中尋覓新的生活型態。（圖／業者提供）

記者陳筱惠／台中報導

隨著台中核心區房價攀升，蛋黃區站上6字頭，不少購屋族，開始將目光投向30分鐘通勤圈中尋覓新的生活型態。其中，具備地理優勢與價格親民特性的彰化花壇，因緊鄰台74甲線（彰化東外環），成為近期房市外溢中的最強黑馬。

品牌建商格睿建設看準這波「台中往南走」的趨勢，在花壇推出指標日系精工別墅案「格睿松花苑」，以台中的2房大樓價，換取具備日系精工品質透天別墅。

對於台中上班族而言，花壇鄉因位處彰化市與台中市之間，透過台74線快速道路、台61線、國道網絡與東彰快等交通建設，從花壇前往台中都會區僅需約 20分鐘，達到雙城節奏、快速道路織就的「快道宅」生活。

過去也出現不少這種「快道宅」的生活模式，讓住戶在工作、生活機能享受都市百貨商圈的同時，回到居所能進階回充滿生活質感的別墅社區。在地代銷業者蔣世文就認為：「花壇的地理位置，具備補漲潛力，在台中房價持續墊高的背景下，通勤優勢與價格親民形成了顯著的磁吸效應。」

「與其在台中擠兩房，不如在花壇住別墅」蔣世文直言。觀察房價，目前台中市區房價高不可攀，1500萬元左右預算，在台中市往往只能買到2房，且扣除公設後室內空間有限，對居住品質認定差距甚大。

相比之下，「格睿松花苑」總價1458萬元起，規劃地坪22～60坪、建坪47～70坪，直接晉級前停雙車位與4大套房的闊綽空間。這種「大樓價換透天」的策略，精準擊中追求生活品質的年輕菁英與返鄉置產族群，讓居住環境從擁擠的公寓直接升級為全齡化的電梯別墅。

尤其「格睿松花苑」基地面積約1255.34坪，原本是一處承載地方記憶的百年三合院聚落。格睿建設以「娘家的土地情感」為核心，將這片象徵聚氣納福的土地轉化為現代化社區，不僅保留了人文溫度，更規劃出花壇少見的大型別墅造鎮規模 。

加上品牌實力硬核，彰化「三冠王」格睿建設投資興建，建商的品牌誠信成為購屋者的定心丸。格睿建設在彰化地區素有「和美王」的美譽，憑藉穩健的推案，積累了極高的品牌信任度。格睿建設更一舉拿下「實登王」、「品效王」、「交屋王」三冠王頭銜，展現其從成交價格透明、建築品質效能到交屋服務的一條龍實力。

除了地段與價格優勢，「格睿松花苑」在建材規格上更是直追台中豪宅水準。引進多項彰化首見的日系精工設備，打造「都會宅」的高端質感，包含日本進口 Panasonic廚具，能提供更符合亞洲人烹飪習慣的機能與收納，以及TOTO衛浴系統，全室Daiken大建室內門，花壇「格睿松花苑」不僅是一個降低入手門檻的選項，更是一個能實現「人生晉階」的新起點 。